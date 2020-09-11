В Беларуси с 9 августа не прекращаются протесты против официальных итогов президентских выборов. Между тем в стране непростая ситуация с коронавирусом. Во время многотысячных демонстраций немногие их участники носят защитные маски, а соблюдение требований социального дистанцирования представляется трудно достижимым.

Александр Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. При этом о массовых задержаниях и арестах демонстрантов (с начала протестов были задержаны около 10 тысяч человек), большинство которых по нескольку дней находились в антисанитарных условиях, власти умалчивают. Как акции протеста повлияли на заболеваемость коронавирусом — у DW.

Информация о COVID-19 в Беларуси замалчивается



В Беларуси, по официальным данным, на начало сентября было выявлено более 73 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, свыше 700 человек умерли от COVID-19. С начала лета, сообщал Минздрав, заболеваемость стала снижаться. Но на фоне массовых акций протеста и задержаний их участников, которые не прекращаются с 9 августа, в стране наметился рост числа инфицированных. С 20-х чисел августа Минздрав ежедневно фиксирует в среднем от 100 до 200 новых случаев. Приблизительно такие же цифры были в середине июля. Примечательно, что представители ведомства не заявляли, что наблюдаемый рост числа инфицированных как-то связан с массовыми акциями.

"Могу судить и по своей больнице, и по разговорам с коллегами из других учреждений, что где-то с середины августа, с началом массовых акций, больных с характерной клинической картиной действительно стало больше", — говорит анестезиолог-реаниматолог Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Екатерина Мержинскас.

Она считает, что официальная статистика по коронавирусу в Беларуси по-прежнему занижена в разы. В большинстве случаев, даже при соответствующих лабораторных показателях, результаты тестов, подтверждающие COVID-19, просто не приходят. "Недавно ко мне перевели такого пациента. Начальство сказало лечить коронавирус, но дополнительных выплат медики за это не получат, — продолжает Мержинскас. — Не знаю, делается ли это в целях экономии или чтобы показать, как у нас все здорово, но факт в том, что информация централизованно замалчивается".

Согласен с этим утверждением и доктор медицинских наук, профессор Александр Мрочек, недавно уволенный с поста директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология". Мрочек считает, что в официальной статистике цифры смертности от коронавируса спрятали в категорию "болезни системы кровообращения". Так профессор прокомментировал телеканалу "Дождь" данные ООН о смертности в Беларуси, согласно которым за июнь 2020 года в стране число смертей более чем на 3,5 тысячи превысило прошлогодние показатели, а смертность за первое полугодие побила пятилетний рекорд. При этом в данных ООН не указана причина смертности.

Почему коронавирус выгоден белорусским властям?



На фоне нынешних бурных политических событий в Беларуси тема COVID-19 почти полностью ушла из информационного поля страны. "Коронавирус может вернуться, когда власти снова решат, что это удобно. Например, если речь зайдет о карантине, чтобы прекратить акции протеста", — указывает социолог, руководитель исследовательских проектов Филипп Биканов. По его мнению, возвращение со стороны общества к этой теме возможно в двух случаях: если будет мощная вторая волна эпидемии (причем не только числа заболевших, но и умерших), и если политический кризис в стране разрешится каким-либо образом (будут обсуждать, повлияли ли протесты на распространение заболевания).

Напомним, что в Беларуси нет официально объявленного карантина, а власти уже не раз заявляли, что победили коронавирус. Правда, потом вновь начинали говорить об опасности пандемии. Так, якобы из-за коронавируса в СИЗО не пускали адвокатов задержанного претендента на пост президента, экс-банкира Виктора Бабарико. Сославшись на эту причину, власти не пригласили на выборы наблюдателей от ПАСЕ и в целом ограничили число наблюдателей на избирательных участках. А большинству зарубежных журналистов, попытавшихся аккредитоваться для освещения выборов, не удалось получить аккредитацию.

Одновременно от иностранцев при въезде в Беларусь не требуется справка об отсутствии у них коронавируса. Пандемия не помешала провести в Минске парад 9 мая и множество других массовых мероприятий. А 4 августа президент, который, по его словам, бессимптомно перенес коронавирус, обратился с посланием к белорусскому народу и парламенту, и его слушали присутствовавшие в зале более 2,5 тысяч человек.

Власти Беларуси используют тему коронавируса в своих интересах



Все это не помешало Александр Лукашенко обвинить протестующих против официальных итогов выборов в том, что их действия осложнили борьбу с COVID-19: "Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши "терки" на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то".

Массовые задержания и аресты демонстрантов (с начала протестов это свыше 10 тысяч человек) как возможную причину роста заболеваемости власти не упоминают. Между тем известно, что задержанные по нескольку дней находились в антисанитарных условиях: число людей в камерах СИЗО превышало норму в десятки раз, были среди них и люди с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На сайте правозащитной организации "Весна" размещена информация о том, что члена оппозиционной партии Белорусская социал-демократической партии (БСДП) "Народная Грамада" Андрея Шипулина поместили под административный арест с положительным тестом на коронавирус. 7 июня его признали виновным в организации несанкционированного массового мероприятия, а отбывать наказание отправили 1 августа, когда Шипулин уже был болен.

"Власти используют тему коронавируса в своих интересах. Люди видят, что сегодня коронавируса в стране нет, а завтра он внезапно появился — для того, чтобы не пустить наблюдателей на избирательный участок. Все это сложилось в новый уровень недоверия к власти", — полагает Филипп Биканов.

"В Беларуси стоит вопрос выживания при нынешнем режиме"



"Если посмотреть статистику протестов (сколько людей было задержано, избито, скольким пришлось обратиться в медучреждения, сколько погибших), сам собой напрашивается вывод — не так страшен коронавирус, как нынешний режим в Беларуси, — подчеркивает врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук, гражданский активист Андрей Витушко. — Любой из нас, людей с выраженной гражданской позицией, завтра просто может не вернуться домой".

Витушко отмечает, что протестующие в масках на демонстрациях есть, но их не много. Здесь, по его словам, срабатывает и психологический фактор: "В масках все представители силовых структур. Но это не только из-за того, что они боятся коронавируса, а потому, что хотят сохранить анонимность, так как понимают, что далеко не все их действия находятся в правовой плоскости. Думаю, многие участники протестов не надевают маски, в том числе и потому, что не хотят быть похожими на тех, кто им противостоит".

Касаясь влияния акций протеста на заболеваемость коронавирусом, Витушко указывает, что поскольку демонстрации проходят на открытом воздухе, и люди все время перемещаются, вероятность заразиться тут довольно низкая. "Кроме того, известно, что COVID-19 наиболее опасен для возрастной группы 70+. Очевидно, что на протесты люди из этой группы массово не выходят. Если посмотреть на смертность (от COVID-19. — Ред.) в группе до 45 лет, то это абсолютно сравнимо с сезонным гриппом", — добавил врач.

Андрей Витушко делает вывод, что отношение к коронавирусу в Беларуси обусловлено политической ситуацией: "К примеру, в Германии люди задумываются об эпидемии и общественной безопасности. В тоже время в Беларуси сегодня просто стоит вопрос выживания при нынешнем режиме".