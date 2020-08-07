ЦИК Беларуси заявил, что явка за три дня досрочного голосования достигла 22,47%. Это рекорд

Как сообщает портал Tut.by, за три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
Брестская область — 20,45%
Витебская область — 21,18%
Гомельская область — 30,22%
Гродненская область — 20,05%
Минская область — 20,84%
Могилевская область — 26,14%
Минск — 18,89%
Всего, по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.
Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования.
Основной день голосования назначен на 9 августа.
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