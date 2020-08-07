aA
Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, об этом говорится в отчете ЦИК.
Baltarusijoje prasidėjo išankstinis balsavimas prezidento rinkimuose
Baltarusijoje prasidėjo išankstinis balsavimas prezidento rinkimuose
© Itar-Tass / Scanpix

Как сообщает портал Tut.by, за три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

Брестская область — 20,45%
Витебская область — 21,18%
Гомельская область — 30,22%
Гродненская область — 20,05%
Минская область — 20,84%
Могилевская область — 26,14%
Минск — 18,89%
Всего, по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.

Статьи по теме:
Волонтеры: на выборах президента Беларуси в Литве пока проголосовало около 30 человек  (2)
Выборы президента Беларуси и экзитпол в Литве: если вы хотите перемен, для этого нужно что-то делать  (35)

Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

ЦИК Беларуси заявил, что явка за три дня досрочного голосования достигла 22,47%. Это рекорд
© Itar-Tass / Scanpix

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Страну мы вам не отдадим": в Беларуси началась процедура голосования на президентских выборах "Единственное спокойное звено в центре Евразии" (64)

Во вторник, 4 августа, началось досрочное голосование на...

Кандидат в президенты Беларуси Тихановская обнародовала предвыборную программу (12)

Светлана Тихановская при победе на выборах президента...

Тихановская на госТВ: по телевизору вам не покажут, что у президента низкий рейтинг, но это правда (43)

Сейчас телевизор в этой стране принадлежит только...

TOP новостей

Глава Минздрава заговорил о возвращении ограничений, действовавших во время карантина (11)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что уже...

Литва официально поставлена в известность о загрузке топлива в БелАЭС (15)

Литва в четверг получила официальное подтверждение о...

За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая...

Около российского посольства состоится акция протеста "За нашу и вашу свободу!" (79)

В пятницу около российского посольства, в сквере им....

В Лаздийском районе врач амбулатории напал на полицейских (3)

4 августа утром в Вейсеяй (Лаздийский район) пациенты и...

|Maža didelių žinių kaina