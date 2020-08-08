За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
Брестская область — 30,11%
Витебская область — 30,86%
Гомельская область — 42,72%
Гродненская область — 30,02%
Минская область — 29,09%
Могилевская область — 37,88%
Минск — 26,45%
Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.
Тем временем в инициативе «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4−8 августа.
Основной день голосования назначен на 9 августа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Инцидент в Вильнюсском аэропорту: приехавших на частный праздник американцев не впустили в Литву (33)
Джоуи Вайсман и Нелли Парк из США прилетели в Вильнюс...
В Литве изолироваться придется возвращающимся еще из 4 стран (9)
Минздрав обновил список стран, граждане которых могут...
В выходные дни в Литве установится тропическая жара (1)
В выходные дни в Литве будет очень жарко. В субботу...
В президентском дворце главы Литвы - самоизоляция: установлена связь с возможно больным человеком Президент изолировался с семьей (67)
Коронавирус не обошел стороной и президентский...
Инцидент в Вильнюсе: обвалился балкон на 15 этаже, эвакуированы жители (22)
Департамент полиции информировал, что 7 августа, в 16.50 ч.,...