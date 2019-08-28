В чем дело? В суровые времена, когда Евросоюз обложил было санкциями, белорусский президент не брезговал даже вариантом "не тушкой, так чучелом" — вспомним скандальную историю с отдыхом на горнолыжном курорте в Австрии в 2002 году. А тут — всё чин чином, официальное приглашение из Варшавы для первого лица.

Более того, Лукашенко давно ждут с визитом в Латвии, Австрии. Были и другие приглашения, в частности на десятилетие "Восточного партнерства" в Брюссель.

Почему же белорусский руководитель, с которого сняли ярлык последнего диктатора Европы, тянет резину, не спешит въехать в демократии Старого Света на белом коне?

Дразнить Кремль ни к чему

В каждом случае могли преобладать свои мотивы, но на этот раз основная причина — "отсутствие приглашения главному союзнику", заявил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров. Он уверен, что в Кремле сильно бы обиделись, появись Лукашенко на мероприятии, куда демонстративно не пригласили Владимира Путина.

Действительно, Варшава еще и вербально щелкнула Москву по носу. "Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", — заявил в июле польский вице-премьер Яцек Сасин.

Кремлевские же обиды на Минск — это не просто эмоции. Они, как показывает опыт, могут вылиться для Беларуси в большие финансово-экономические потери. А тут как раз подвешены вопросы цены на газ с 2020 года, компенсации за налоговый маневр, российских кредитов. Не тот случай, чтобы дразнить быка.

Похожая ситуация была в феврале, когда Лукашенко после трудных переговоров с Путиным в Сочи не решился по принципу с корабля на бал лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Отбой был дан в последний момент, в программе конференции для Лукашенко уже зарезервировали было место в дискуссии "Отношения Восток — Запад".

У Минска и Варшавы взгляды на историю расходятся

Лукашенко вот уже два года не использует приглашения в Европу, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск), кандидат исторических наук Валерий Карбалевич. Он считает, что "этот болезненный момент связан прежде всего с отношениями с Россией".

Если говорить конкретно о мероприятиях 1 сентября в Варшаве, то дело не только в том, что там не будет Путина, считает аналитик. "Вокруг событий начала Второй мировой войны продолжается идеологическая, политическая война", — отмечает собеседник Naviny.by. Если в Европе пакт Риббентропа — Молотова оценивают однозначно негативно, то в России его пытаются оправдать.

Наконец, "если для Польши события сентября 1939 года — это однозначно трагедия, то в истории нашей страны они связаны с воссоединением Западной и Восточной Беларуси", то есть и в этом деликатном моменте взгляды Минска и Варшавы очень разнятся, подчеркнул Карбалевич.

Белорусские власти во многом продолжают придерживаться советских трактовок истории, предпочитают замалчивать те страницы Второй мировой, которые разрушают официозные мифы. Не хочется вспоминать о таких вещах, как советско-нацистский парад в Бресте в 1939-м. Поэтому лучше подавать дело так, будто та война началась 22 июня 1941 года с героической обороны Брестской крепости.

А по некоторым позициям мы видим откат даже от советских трактовок. Например, провластные комментаторы пытаются выбросить из белорусского пантеона Кастуся Калиновского, которого почитали даже большевистские власти. Фишка в том, что Калиновский был вождем восстания против владычества Российской империи. И нетрудно догадаться, что Кремлю, претендующему на ее наследие, такая фигура против шерсти.

Кстати, это одна из причин, по которым Лукашенко почти наверняка откажется и от вероятного приглашения в Вильнюс на перезахоронение останков Калиновского — если такое приглашение вообще будет. Хотя с Литвой и без того наломали дров, прежде всего — строительством АЭС в 50 километрах от Вильнюса.

Чужой на их празднике жизни

Наконец, есть, наверное, и некий мировоззренческий, экзистенциальный барьер в сознании белорусского официального лидера. Да, когда "братская интеграция" с Россией обернулась угрозой, пришлось замиряться с Европой. Но это ведь скрепя сердце. Человеку, который 25 лет правит в Беларуси железной рукой, уже невозможно перековаться и воспылать любовью к ценностям Старого Света.

Вон пока в Латвию собирался, там уже президент поменялся. В Австрии вообще в верхах кавардак. Молодого канцлера Себастьяна Курца, которого Лукашенко принимал в марте (и получил символический подарок — горные лыжи), пару месяцев спустя со скандалом отправили в отставку. Причем обвинили в амбициях по расширению своей власти (надо же!), и парламент вынес вотум недоверия.

В общем, немыслимые для Беларуси безобразия творятся в гнилых демократиях Старого Света. Никакой стабильности. И белорусский лидер прекрасно понимает, что у его игр с европейцами — ограниченный потенциал. Ничего похожего на тамошнюю ротацию правящих элит Лукашенко, ясное дело, внедрять не собирается. А потому всегда будет чувствовать себя чужим на европейском празднике жизни.