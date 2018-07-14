К каким же выводам пришли евроэксперты, и как они повлияют на строительство атомной электростанции под Островцом?

Безопасность Белорусской АЭС не доказывали

Сразу же после брюссельской презентации евроэкспертизы (или партнерской проверки) стресс-тестов Белорусской АЭС в госСМИ появились позитивные отклики (например, «Строящаяся Белорусская АЭС в очередной раз подтвердила свою безопасность»), создающие у читателя иллюзию, что стресс-тесты — это что-то вроде процедуры проверки, которую можно пройти и получить сертификат качества и безопасности.

Но эта идея абсолютно не соответствует действительности, заявил глава европейской группы по экспертизе стресс-тестов Марк Фой на презентации в Брюсселе 3 июля.

«Стресс-тесты — это всего лишь стресс-тесты, отвечающие процедуре, и ни что иное», — прокомментировал он. В описании европейской процедуры стресс-тестов говорится, что их цель — это проверка устойчивости атомных электростанций к фукусимским сценариям.

Ирина Сухий, член совета общественного объединения «Экодом», занимающегося экспертным мониторингом за реализацией проекта Белорусской АЭС, и вовсе убеждена, что результаты, полученные в результате стресс-тестов, не могут служить подтверждением безопасности БелАЭС, поскольку безопасность касается широкого спектра вопросов, а стресс-тесты — очень ограниченного.

«Стресс-тесты не затрагивают, например, вопросы безопасности, связанные с человеческим фактором, падением самолета и террористическими атаками — комментирует эксперт. — Там вообще не рассматриваются иные сценарии и аспекты, кроме фукусимских, а их на самом деле может быть гораздо больше».

Не рассматривают стресс-тесты и саму строящуюся под Островцом электростанцию, а только ее проектную документацию, подчеркнула председатель Белорусской партии «Зеленые» Анастасия Дорофеева.

«По правилам, предметом европейских стресс-тестов является проектная документация, если они проводятся в отношении АЭС в стадии строительства», — отметила Дорофеева к комментарии для Naviny.by.

Как пояснил эксперт по энергетике Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп, «стресс-тесты появились после Фукусимской аварии для того, чтобы выявить слабые места атомных электростанций по отношению к неблагоприятным погодным явлениям, полному обесточиванию и потере конечного отвода тепла, а также в управлении тяжелыми авариями».

Иными словами, стресс-тесты нужны для выявления рисков и проблем, а не для «доказательства безопасности».

Такие риски и проблемы безопасности у проекта АЭС-2006, по которому строится атомная электростанция под Островцом, европейские эксперты нашли практически в каждой из трех областей стресс-тестов, сообщил Naviny.by Марк Фой.

Кроме того, по его словам, Национальный доклад по стресс-тестам Белорусской АЭС вызвал рекордное количество вопросов — около 460 со стороны европейских регуляторов и представителей общественности.

Выводы евроэкспертов остались за кадром?

Свои вопросы, выводы и рекомендации в отношении выявленных проблем проекта АЭС-2206 европейские эксперты изложили в своем отчете, который и был представлен 3 июля в Брюсселе.

Однако об этих проблемах представители Госатомназдора во время своего бриффинга 10 июля в Минске говорили весьма сдержанно, оставляя их за рамками.

«Это дополнительные запасы безопасности на случай непредвиденных экстремальных событий, которые могут произойти с очень низкой вероятностью», — заявила журналистам начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская.

Иными словами, рекомендации и выводы глава департамента сочла дополнительными, поскольку «таких природных катаклизмов, как, например, в Японии, у нас нет».

Однако речь в стресс-тестах идет не только о явлениях, характерных для Японии, но не для Беларуси.

«Полное обесточивание атомной электростанции, которое рассматривают стресс-тесты, может произойти и в ряде других случаев, не только из-за природных катаклизмов, — подчеркивает Ян Хаверкамп. — А проблемы, выявленные в области управления тяжелыми авариями, могут быть связаны с природными катаклизмами только постольку поскольку».

Несмотря на это, Госамтомназдор и МИД Беларуси подробно останавливались в своих заявлениях не на рекомендациях по усилению безопасности, а на «позитивном тоне европейского доклада» и похвалах в адрес открытости Беларуси.

Какие проблемы проекта АЭС-2006 выявила евроэкспертиза во время ее стресс-тестов?

Европейские эксперты оценивали проект АЭС-2006 по современным рекомендациям европейской ассоциации WENRA и МАГАТЭ и выявили ряд несоответствий.

Так, в европейском докладе говорится: «Проект Белорусской АЭС был разработан по старым, российским, дофукусимским нормам и не учитывает современные рекомендации МАГАТЭ и WENRA».

Ольга Луговская не считает это серьезной проблемой. «Стандарты постоянно меняются, а мы решаем те же цели, что и они, только другими методами. Никто не знает, какой метод лучше», — заявила начальник Госатомнадзора на встрече с представителями НГО 9 июля в Минске.

Среди проблем, отраженных в докладе евроэкспертизы стресс-тестов Белорусской АЭС, — недостаточное обоснование сейсмоустойчивости оборудования и систем проекта АЭС-2006, недостаточные сейсмические исследования Островецкой площадки, недоказанность отсутствия риска затопления оборудования АЭС во время паводков и ливней, а также ряд проблем из области реагирования на ситуацию с полным обесточиванием станции и потерей конечного поголотителя тепла, а также из области управления тяжелыми авариями.

Команда экспертов ENSREG сочла также, что дополнительные исследования сейсмоустойчивости должны привести к тому, что оборудование, системы и коммуникации потребуют дополнительных мер по их усилению.

Европейские эксперты также считают, что «некоторые вопросы, относящиеся к безопасности, в частности, к условиям запроектных событий, нуждаются в выяснении и усилении». Например, они рекомендуют снабдить станцию дополнительным аварийным водяным насосом и установить для него стационарный источник питания.

Кроме того, Беларуси было рекомендовано привести системы безопасности и планы управления тяжелыми авариями в соответствие с концепцией практического исключения ранних и масштабных радиационных выбросов, которая сегодня принята в странах ЕС.

Эти и другие проблемы, среди которых меры по недопущению расплавления активной зоны, заметим, не дополнительные, как утверждают в Госатомнадзоре, а необходимые в соответствии с нынешними рекомендациями МАГАТЭ и WENRA, отражены в полной версии отчета, размещенной на сайте ENSREG.

Будут ли учтены рекомендации евроэкспертов?

Беларуси было рекомендовано включить все предложенные меры в Национальный план действий, и затем — выполнить. Однако, как отметил Марк Фой, Евросоюз уважает суверенное право Беларуси принимать решения самостоятельно в отношении своей АЭС. Кроме того, евроэксперты настаивают на том, чтобы Национальный план действий также представили евроэкспертам для анализа и обсудили с общественностью.

Общественность же в лице «Экодома» и Белорусской партии «Зеленые» потребовала, чтобы рекомендованные меры по снижению рисков Белорусской АЭС были выполнены до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Они распространили соответствующее заявление.

Однако Ольга Луговская сообщила на встрече с представителями НГО в Минске, что рекомендации будут выполнены, если в этом будет необходимость, но «ничего невыполнимого в них мы пока не видим».

Что же касается лицензии, то, по словам Луговской, приостановить процесс ее выдачи можно только на основании несоответствия белорусским нормам. Отметим, что по этим нормам, основанным на российских, и разрабатывался проект АЭС-2006.

Для чего же тогда Беларусь проходила стресс-тесты по европейским стандартам?

Так или иначе, результаты евроэкспертизы стресс-тестов Белорусской АЭС стороны видят по-разному. Европейские и белорусские оппоненты считают, что они подтвердили их тезис о том, что АЭС под Островцом строится на недостаточно изученной площадке и что у проекта АЭС-2006 есть много проблем безопасности. Официальная Беларусь смотрит на них как на возможность продвижения своего проекта на международной арене.