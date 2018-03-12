Что даст белорусам валютная либерализация?

Власти запланировали и другие шаги в части валютной либерализации. Какие возможности в связи с этим откроются у населения и предприятий?

Хочешь работать, но не можешь получать деньги

В связи с тем, что обменный курс белорусского рубля административно не регулируется, власти поэтапно снимают ограничения на валютном рынке, в которых теперь уже нет острой необходимости.

С лета прошлого года отменена для населения необходимость предоставлять паспорт для покупки валюты, в первой половине 2018 года будет отменена обязательная продажа части экспортной выручки, а в апреле — целевая покупка предприятиями инвалюты внутри страны.

Однако на этом Национальный банк решил не останавливаться. В 2018-2020 годы власти планируют внести изменения в валютное законодательство, которые позволят свободно открывать счета за границей, а также инвестировать капитал за пределы страны без необходимости получения разрешений. Кроме этого, планируются и другие шаги в этом направлении.

Какие возможности откроет валютная либерализация перед населением и предприятиями?

«Предоставление населению права свободно открывать счета за рубежом — большой плюс для наших граждан. Ведь наиболее конкурентоспособная часть населения готова и хочет оказывать услуги зарубежным компаниям и зарабатывать на этом деньги», — отметила в беседе с корреспондентом БелаПАН адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Елена Сапего.

Зарубежные работодатели, в свою очередь, хотят зачислять зарплату белорусам на карт-счета, которые открыты по месту регистрации компании.

«Многие белорусы на сегодняшний день выражают желание оказывать профессиональные услуги российским (и не только) компаниям. Проблема сегодня заключается в том, что наши граждане, которые хотят дистанционно работать, не имеют права свободно открывать счета за границей для получения оплаты за свой труд», — констатирует Елена Сапего.

Теоретически, говорят юристы, возможность получить разрешение Нацбанка на открытие расчетного счета за границей у физических лиц сегодня существует.

«Когда у физлиц возникает потребность в открытии счета за границей и они обращаются к нам за консультацией, мы объясняем, что для этого необходимо получать разрешение Национального банка», — рассказывает адвокат адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей Король.

Правда, пока юристы в своей практике не помнят случая, когда физическому лицу удавалось бы получить разрешение Нацбанка на открытие счета за границей.

«Тех граждан, которые думают об открытии счетов за границей без получения разрешения, мы предупреждаем о всевозможных правовых последствиях и предлагаем им оценивать риски», — отмечает Алексей Король.

За открытие счета за границей без получения разрешения Нацбанка белорусам сегодня грозит штраф в размере до 50 базовых величин. Но главная проблема не только и не столько в этом, говорят юристы. Как показывает юридическая практика, не имея права открывать счета за границей, физлица скрывают не только факт наличия таких счетов, но и деньги, которые на эти счета поступают.

«Когда налоговая инспекция узнает о наличии таких заграничных счетов, физлица привлекаются к административной ответственности не только за незаконное открытие зарубежного счета, но за неуплату налогов с тех средств, которые на зарубежные счета поступали», — рассказывает Елена Сапего.

Свободное открытие зарубежных счетов, когда это произойдет, позволит белорусам официально получать деньги на эти счета от иностранных работодателей, официально декларировать доходы и уплачивать подоходный налог.

Валютная либерализация только начинается

В 2018 году денежные власти планируют узаконить только для физических лиц свободное открытие расчетных счетов за границей (путем внесения изменений в инструкцию Нацбанка № 72 «Об утверждении Правил проведения валютных операций»).

Что касается размещения депозитов в зарубежных банках, то на такие операции, связанные с оттоком капитала, по-прежнему придется получать разрешение Нацбанка. Свободно размещать денежные средства за границей власти планируют разрешить гражданам до конца этой пятилетки, когда будет принята новая, более либеральная редакция закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Тогда же, как предполагается, валютная либерализация затронет и юридических лиц. Сегодня им также приходится просить разрешение на открытие зарубежных счетов и на операции по инвестированию капитала.

Белорусские предприятия в отличие от физлиц такие разрешения реально получают — например, когда открывают филиалы и представительства за рубежом. Правда, в ряде случаев государство, чтобы валюта не задерживалась на зарубежных счетах белорусских компаний, устанавливает лимит на использование расчетного счета.

В результате, доходит до казусов. В связи с увеличением продаж и высокой платежной дисциплиной контрагентов выручка у филиалов белорусских компаний в отдельные месяцы бывает больше, чем можно зачислить на расчетный счет. Излишки валютной выручки некоторые предприниматели пытаются автоматически зачислить на белорусский счет материнской структуры, забывая зарегистрировать сделку в соответствии с действующими правилами экспортно-импортного контроля.

«За такие нарушения юрлица подпадают под большие штрафные санкции. Если со временем предприятия смогут свободно открывать счета за границей, не будут устанавливаться лимиты на использование таких счетов, для белорусского бизнеса это будет только плюс. Как минимум, удастся исключить риски, которые могут выливаться в значительные штрафные санкции», — полагает Елена Сапего.

Еще одна ситуация, когда проявляется жесткость действующего валютного законодательства, — нарушение сроков возврата валютной выручки в страну.

«По законодательству, если компания не может завершить внешнеторговую операцию в установленный срок (180 и 90 дней), необходимо получить разрешение от Нацбанка на ее продление. В нашей практике нередки случаи, когда предприниматели своевременно не обращаются в Нацбанк и попадают под штрафные санкции (до 2% от суммы сделки)», — рассказывает Алексей Король.

Со временем Нацбанк планирует полностью отказаться от практики установления обязательных сроков возврата валютной выручки.

По мнению юристов, планы, которые наметило государство в части либерализации валютного законодательства, полностью соответствуют интересам предприятий и населения.

«Опыт России показывает, что предоставление права свободно открывать счета за границей, выводить капитал за пределы страны не приводит к драматическим последствиям для государства. Более либеральные подходы в части валютного регулирования и контроля позволяют убрать препоны, которые искусственно ограничивают возможности бизнеса и населения», — резюмировала Елена Сапего.