Председатель комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, руководитель рабочей группы Национального собрания по изучению проблематики смертной казни Андрей Наумович в своем выступлении отметил прогресс в этой сфере.

«В прошлом созыве я был членом рабочей группы по проблематике смертной казни, и в целом это было более теоретическое освещение той проблематики, которая существует в Республике Беларусь, — сказал он. — В этом созыве мы перешли на конкретные практические действия. Если ранее это были встречи с депутатами Палаты представителей и встречи на уровне города Минска, то в настоящее время мы работаем с региональными властями и депутатами базового и областного уровней. Мы выезжаем в регионы. В этом месяце мы планируем встречи провести в Минской области, встречи с депутатами областного совета, с депутатами базового уровня, со студентами педагогического университета».

Наумович подчеркнул, что он лично выступает за мораторий на исполнение смертных приговоров. «Но вместе с тем я не занимаюсь агитацией, а занимаюсь разъяснением данной проблематики, — отметил он. — И я уже имею право сегодня сказать, что если в 1996 году на референдуме 80% граждан Беларуси выступали за сохранение смертной казни, то этот цифровой материал в настоящее время значительно уменьшился. Но все же это больше 50%».

Наумович призвал гражданское общество «более активно включаться в процесс встреч на местах с органами власти, депутатским корпусом, трудовыми коллективами и разъяснять данную проблематику». «Совместная работа, я думаю, приведет к хорошему результату», — сказал он.

В ответ на это присутствовавший на заседании руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий отметил: «Для того чтобы нам плодотворно сотрудничать, нужно сначала либерализировать вопрос с регистрацией политических партий и общественных организаций в Беларуси».

Он отметил, что ни «Весна», ни партия «Белорусская христианская демократия» (ее сопредседатель Виталий Рымашевский также присутствовал на заседании. — БелаПАН.) официально в Беларуси не зарегистрированы.

«Мы находимся фактически в ситуации уголовного преследования — есть уголовная статья за деятельность от имени незарегистрированных организаций в Беларуси. В любой момент нас могут посадить в тюрьму за нашу деятельность. Может быть, есть смысл подумать о легализации общественных организаций и политических партий в Беларуси, прежде чем говорить о нормальном диалоге», — сказал Беляцкий.

Говоря о ходе обсуждения проблемы смертной казни в Беларуси, правозащитник отметил: «Что касается графика деятельности, то разговоры — это хорошо, но мне кажется, что у белорусского правительства на сегодняшний день есть четкий график расстрелов, а не график деятельности».

Наумович на это возразил, что за последние 20 лет в Беларуси по проблеме смертной казни «достаточно хорошо продвинулись». «Если мы возьмем тот фактический материал, который у нас есть из прошлого столетия — это окончание 1990-х годов, — у нас было свыше 20 смертных приговоров в год, — сказал он. — В настоящее время в год это один-два-три случая, а в 2012 году даже ни одного не было смертного приговора. Это говорит о той положительной динамике, той положительной работе, которая имеет свои результаты».

Наумович также добавил: «А что касается регистрации организаций, это все в ваших руках. Если нет никаких нарушений, если вы грамотно и профессионально готовите свои удостоверяющие документы… В этом году общественное объединение «Говори правду» убрало все свои шероховатости в документах, и они зарегистрированы. Это ваше право».

Виталий Рымашевский в ответ на это заявил: «За 20 лет в Беларуси зарегистрированы две оппозиционные общественные организации. Не партии, а организации. Политические партии только ликвидировались».