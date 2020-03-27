Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 94

«На сегодняшний день, - сообщил Минздрав, - уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов».

Состояние одного пациента оценивается как "среднетяжелое". Случаи заражения зафиксированы в Минске, Витебске, Гродно. Один случай заражения - в Гомельской области.

На сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тыс. тестов.

"Мы выбрали тактику не ежедневного информирования СМИ, это связано с тем, что мы находимся в первом режиме работы, ничего экстраординарного в стране не происходит", - заявила замглавы Минздрава Елена Богдан. Она отметила, что министерство и так общается с прессой чаще, чем планировалось.

26 апреля Минздрав не представил данные о количестве новых случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Из предыдущего сообщения – 25 марта – следовало, что на тот момент в стране выявлено 86 случаев заражения. Также сообщалось о двух случаев, которые требовали подтверждения. В той же сводке Минздрава говорилось, что 29 человек на тот момент были выписаны либо "готовились к выписке".

Как сообщила Богдан, "Служба скорой медпомощи работает в обычном режиме. По данным Минздрава увеличения вызовов (по республике) не наблюдается. (…) Мы делаем все, что бы такого пика, как в некоторых странах Европы, не было. Минздрав ответственно заявляет - мы принимаем все меры для спокойной жизни в стране".