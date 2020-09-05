aA
Власти Чехии приняли решение оказать помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков.
Чехия готова помочь пострадавшим от насилия силовиков белорусам
© Imago / Scanpix

По информации чешского ТВ, разработанный местным МВД соответствующий документ будет представлен в Кабмине.

Если он будет утвержден, белорусы смогут получить бесплатную медицинскую и реабилитационную поддержку. Как отмечается, переправкой раненных белорусов будет заниматься управление правительственных полетов Вооруженных сил Чехии.

Также сообщается, что МИД подготовит визы для нуждающихся белорусов, а Минздрав выделит места в больницах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Новые рекомендации Еврокомиссии: больше свободы во время поездок и хорошая новость для Литвы (36)

Еврокомиссия представила новые рекомендации в связи с...

Pasidalink piliečio istorija

От вида комнаты в общежитии первокурсница лишилась дара речи (53)

Пандемия коронавируса внесла хаос в систему...

Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов: осенью не стоит рассчитывать на большую прибыль

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов...

Глава Минздрава Литвы: Эстония по ошибке попала в список стран, приезжим из которых требуется изоляция (13)

В пятницу вечером в Литве появился новый список стран,...

Количество очагов коронавируса в Литве растет  участились случаи заболевания на предприятиях (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

|Maža didelių žinių kaina