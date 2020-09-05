Чехия готова помочь пострадавшим от насилия силовиков белорусам

По информации чешского ТВ, разработанный местным МВД соответствующий документ будет представлен в Кабмине.

Если он будет утвержден, белорусы смогут получить бесплатную медицинскую и реабилитационную поддержку. Как отмечается, переправкой раненных белорусов будет заниматься управление правительственных полетов Вооруженных сил Чехии.

Также сообщается, что МИД подготовит визы для нуждающихся белорусов, а Минздрав выделит места в больницах.