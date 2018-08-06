4 августа минчане смогли окунуться в традиции и быт Литовской Республики. Для этого им не нужно было делать визы и тратиться на долгий переезд. Достаточно было лишь прийти в Верхний город и насладиться фестивальным настроением. Гости и жители города узнали, какие на вкус цеппелины, попробовали станцевать литовский народный танец клумпакоис, а также поучаствовали в викторинах на знание национальных литовских блюд и напитков. Кроме того, они смогли насладиться живыми выступлениями литовских музыкальных и танцевальных коллективов из Каунаса, Лиды, Вильнюса, Минска.
Праздник культуры литовцы приурочили к столетию восстановления независимости страны.
На следующий день жители города смогли узнать больше о культуре и традициях и так, казалось бы, знакомой Польши. Им выпала возможность поближе познакомиться с польской национальной кухней и отведать традиционные блюда, такие как журек, фляки, бигос и многие другие, сообщает ont.by. На протяжении всего дня на территории фестиваля работали различные тематические площадки, а вечером на белорусской сцене себя показали музыканты из Польши, а также танцевальные коллективы польской диаспоры в Беларуси.
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