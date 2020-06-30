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Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Беларуси, чем США или Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире программы ЧЭЗ Next на телеканале РБК.
Цепкало: Россия может сыграть важную роль в обеспечении законности выборов в Беларуси
© Reuters / Scanpix

На вопрос, пугает ли белорусскую власть мнение о ней в других странах, Цепкало ответил, что небольшие государства, такие как Беларусь, очень зависят от мнения о них окружающих государств, а инвестиционный климат напрямую и сильно зависит от репутации.

«Дело даже не в Европе и Америке. Мы надеемся, что будет и позиция российского руководства, которое будет выступать за закон, за то, чтобы эти законы соблюдались в союзном государстве. <…> Мне кажется здесь от позиции России будет очень и очень многое зависеть, я думаю в меньшей степени это будет зависеть от позиции Соединенных Штатов Америки или Европы. Но в целом нужно, конечно, при любой игре надо делать более-менее нормальную мину, чтобы мир тебя воспринимал. Надо показывать видимость хотя бы законных действий для своих граждан», — пояснил Цепкало.

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Напомним, один из претендентов на участие в избирательной компании — экс-банкир Виктор Бабарико задержан и находится в СИЗО КГБ. Глава Госконтроля и генеральный прокурор рассказали о нескольких уголовных делах, возбужденных по так называемому делу Белгазпромбанка. Однако какое обвинение предъявлено Бабарико, в КГБ говорить отказываются.

В отношении самого Цепкало МВД Беларуси проводит проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах противоправной деятельности

Вместе с тем по всей стране избирательные комиссии бракуют подписи, отданные белорусами за независимых кандидатов.

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Tut.by
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