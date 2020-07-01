Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации

Про перспективу объединения

Говоря о возможном объединении с уже зарегистрированными кандидатами в президенты, Цепкало отметил, что пока его команда будет проходить юридический процесс подачи жалоб в комиссии.

— А уже потом, безусловно, будет с кем-то из тех, кто останется в списке кандидатов в президенты, если это не окажемся мы, то да, мы думаем, что такое объединение возможно, — сказал Цепкало.

На уточняющий вопрос, с кем именно из будущих кандидатов он готов объединяться, претендент ответить пока не готов. Из штабов других претендентов в президенты Цепкало пока предложений об объединении не поступало.

— Мы пока еще участвуем в кампании самостоятельно, пока не будет вынесено окончательное решение [о нерегистрации]. Потому как вы же прекрасно понимаете: либо это недоразумение [решение о том, что подписи недействительные], либо не знаю, как еще это понимать. Никогда такого в истории не было, что рядом находились столы наши и Канопацкой, но у нее подписей стало в два раза больше, у нас — в два раза меньше. Такое ощущение, что белорусы живут на разных планетах и люди не имеют одинаковые мозги, руки и неправильно понимают одни и те же инструкции. Причем настолько колоссально по-разному понимают, что у одних, как у нас, происходит выбраковывание подписей, а у других эти подписи лишние появляются. Поэтому будем ждать, последнее слово за ЦИК, — сказал Цепкало.

Претендент в президенты также прокомментировал ходящее по соцсетям якобы удостоверение члена инициативной группы Виктора Бабарико Валерия Цепкало. Претендент заявил, что это фейк, но допустил, что ЦИК мог что-то перепутать и напечатать такое удостоверение.

Слухи о том, что Цепкало планирует стать доверенным лицом Светланы Тихановской или кого-то из других участников выборов, претендент в президенты прокомментировал, что пока его команда не закончила предвыборный цикл.

— Пока мы подаем на опротестование, решение ЦИК будет приниматься 14 июля, насколько я понимаю. У нас есть три дня, чтобы опротестовать, посмотреть, какие подписи были забракованы. Пока не будем отвечать на вопрос о доверенных лицах, давайте пока мы закончим наш избирательный цикл, — сказал Цепкало.

Про «забракованные» подписи

Говоря о подписях, признанных недействительными, Цепкало отметил, что за его выдвижение было собрано 220 тысяч подписей и штаб выверял их в три этапа: на областном уровне, на уровне штаба и на уровне ревизионной комиссии, независимой от штаба.

— Процедура верификации подписей у нас была самой строгой и серьезной. Но около половины подписей было признано недействительными. Причем есть и достаточно странные вещи, странные явления. Допустим, по Гродно. В Гродно два района — Ленинский и Октябрьский. Сбор подписей шел только в Ленинском районе, где один и тот же человек за одним и тем же столом фиксировал жителей Октябрьского и Ленинского районов. В результате получилось, что по Октябрьскому району у нас число подписей, которые признаны недействительными, составляет 1,8%, а по Ленинскому — 16%. Что в общем-то вызывает некое удивление у нас и говорит о том, что подсчет велся некорректно, — заявил претендент в кандидаты в президенты.

Штаб Цепкало подготовил запросы в областные избирательные комиссии. В соответствии с законодательством они должны предоставить штабу акты отбраковки подписей.

— В Минском районе у нас были самые сильные организаторы и сборщики подписей. Один из них управляет многими объектами строительства, знает, как управлять строительством, у него все прекрасно организовано: все подшито, каждая подпись в папочке. И эти подписи тоже были признаны недействительными. То есть я тогда не понимаю, какой должен быть идеал этих подписей, — сказал Цепкало.

Руководитель штаба претендента Андрей Ланкин рассказал, что во Фрунзенском районе Минска команда Цепкало «потеряла» 18 тысяч подписей — 16% от общего количества, они были признаны недействительными. Всего в этом районе команда собрала более 30 тысяч подписей — это самый результативный район Минска

Отвечая на вопрос является ли поданное Седатом Игдеджи заявление в Генпрокуратуру, компроматом на него, о котором ранее говорил президент, Валерий Цепкало сказал, что об этом надо спрашивать у Лукашенко.

Но отметил, что при таком количестве подписей, которое собрал Александр Лукашенко за свое выдвижение, президент вообще не должен ничего бояться.

— При таком количестве подписей, при такой общественной поддержке, я, честно говоря, вообще не понимаю, почему можно бояться кого-то, снимать с дистанции слабых конкурентов, которые набирают какие-то несчастные 100 тысяч подписей. Человек, который имеет такую колоссальную поддержку, с моей точки зрения, ничего не должен бояться. Он должен просто идти с открытым забралом, делать полностью прозрачным процесс выборов, полностью прозрачным процесс подсчета собранных голосов. Имея такую колоссальную поддержку, госаппарат, эксклюзивный доступ к СМИ, человек должен идти, как в спорте, честно в бой, — сказал Валерий Цепкало.

Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей. Это значит, что Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты, поскольку по закону для этого необходимо иметь 100 тысяч действительных подписей. У остальных шести претендентов, сдавших подписи, после проверки достоверными были признаны более 100 тысяч.