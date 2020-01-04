— Эта премия пока составляет 10 долларов за тонну к цене поставки. Белорусская сторона предлагает отказаться от премии. Российские компании с таким подходом не согласны, — говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Вопрос о премии педалировался белорусскими нефтяниками в течение всего 2019 года. В частности, были сетования на качество российской нефти Urals. Мол, зачем доплачивать за кислую и тяжелую российскую нефть, если можно взять на мировом рынке более «вкусную».

Стоит сказать, что Urals всегда торговалась с дисконтом к Brent. При формировании цены для Беларуси учитывались котировки Urals в Европе за вычетом экспортной пошлины и доставки. При таких условиях российские компании всегда хотели иметь маржу-премию, и ее размер не раз становился темой обсуждения.

— Отказ от премии рассматривается как частичная компенсация Россией налогового маневра, — отмечает источник в нефтяных кругах Беларуси. — РФ помогает своим заводам с помощью отрицательных акцизов. В Беларуси такого нет. А цена на российскую нефть для Беларуси после маневра растет и выглядит уже не такой привлекательной.

По данным «Белнефтехима», в условиях налогового маневра в 2019 году цена импортируемой в Беларусь российской нефти составляла около 80% от мировой, на начало 2020 года — 83%. Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну.

В середине декабря правительства России и Беларуси согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, который предполагает импорт в страну 24 млн тонн. Не факт, что Беларусь планировала закупать весь объем. Так, в 2019 году было приобретено почти 18 млн тонн. Еще 6 млн тонн должны были быть «перетаможены». Но на 2020 год Москва не продлила «перетаможку». Потери составят более 420 млн долларов.

В случае если в 2020 году Беларусь закупит все 24 млн тонн нефти, то расходы на премию российским компаниям составят не менее 240 млн долларов.

— Это все условно. Потому что не факт, что будет приобретен весь объем. Есть российские нефтяные компании, которые готовы снизить размер премии. С ними идут переговоры. Есть ряд нюансов, в общем, — поясняет собеседник.

Александр Лукашенко накануне Нового года поставил задачу искать альтернативных поставщиков нефти.

— Пока российский вектор в приоритете. Идут переговоры с рядом российских компаний. Не только с ВИНКами (вертикально интегрированными компаниями. — Прим. TUT.BY) типа «Роснефти». Но и небольшими компаниями, независимыми поставщиками, — говорит источник в белорусских нефтяных кругах. — Если с Россией все зайдет в тупик, то тогда имеет смысл рассматривать возможность поставок нефти из других стран. Подставить плечо готовы все соседи: Литва, Латвия, Украина, Польша. Они не прочь помочь транспортировать нефть в Беларусь. Вопрос в цене, экономической целесообразности таких поставок.

Как сообщила 4 января пресс-служба «Белнефтехима», работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорится в сообщении.