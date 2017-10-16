Как будет дальше развиваться цифровая трансформация финансовой системы Беларуси? Какие возможности благодаря этому станут открываться для населения? Будут ли белорусские банки работать с криптовалютами?

На эти и другие вопросы в интервью БелаПАН ответил председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

— Конференция «Новая реальность. Вызовы для Беларуси», которую ваш банк в октябре этого года проводит в третий раз, выделяется попыткой спикеров заглянуть в будущее. Почему вы как банк поощряете такую интеллектуальную деятельность?

— Тема конференция относится уже в большей степени не к будущему, а к настоящему. Одна из задач, которую мы ставим, — уловить зарождающиеся тренды и изменения на финансовом рынке, который могут развиться в будущем. Естественно, мы как банк заинтересованы в подробном рассмотрении этих процессов.

С другой стороны, эта тема для нас важна, поскольку мы видим спрос на создание для рынка новых, нетрадиционных финансовых продуктов.

— Вы собираетесь их создавать для локального или в том числе и для зарубежных рынков?

— Мы сегодня занимаемся поиском финансовых продуктов, которые могут быть интересны в том числе глобальному рынку. В рамках своего развития мы столкнулись с ограничением внутреннего рынка. На сегодняшний день рынок Беларуси для 24 коммерческих банков очевидно мал.

Кстати, еще пять лет назад мы пытались выйти с нашими традиционными финансовыми продуктами за пределы Беларуси — в страны Африки, и оказалось, что они в части доступа к финансам даже более продвинутые, чем мы.

На тот момент дистанционное кредитование с использованием пластиковых карт в Беларуси активно развивалось, а для стран Африки «пластик» был уже тогда неактуален — доступ к финансовым услугам тамошнее население получило благодаря смартфону.

Поэтому очень важно, как мы считаем, анализировать глобальные тренды и своевременно предлагать финансовые продукты, которые можно продавать не только внутри страны, но и за ее пределами.

— Сегодня мы видим, что глобальные финансовые продукты стараются предлагать и небанковские структуры. Очередной стартап последних дней — запуск первой белорусской криптовалюты. На ваш взгляд, криптовалюты будут пользоваться спросом у нашего населения?

— Любая валюта — это инструмент для расчетов и накопления денежных средств. Почему «выстрелил» биткоин? Как только научились майнить и зарабатывать на этом деньги, эта криптовалюта стала средством накопления, и ее курс быстро пошел вверх.

Другая успешная история — вебмани, благодаря которым пользователи могут по всему миру оперативно рассчитываться друг с другом. Если белорусская криптовалюта сможет выполнять одну и другую функцию, она может стать популярной.

— Как вы думаете, белорусские банки со временем могут начать работать с криптовалютами, участвовать в их эмиссии?

— Белорусская финансовая система — зарегулированная система, и в этом ее и плюс, и минус. Банки, как бы они ни хотели, не могут работать с финансовыми инструментами, которые находятся вне законодательного поля. На сегодняшний день нормативная база, которая бы определяла правовой статус криптовалют, в нашей стране, как и во многих государствах, отсутствует.

Если на законодательном уровне операции с криптовалютами будут разрешены, то, безусловно, мы в этом направлении как банк станем также работать.

— А популярные технологии, которые лежат в основе криптовалют, банковская система Беларуси, на ваш взгляд, будет использовать?

— Полагаю, что да. В частности, можно ожидать, что белорусские банки будут использовать механики ICO (размещение криптографических токенов среди инвесторов. — БелаПАН) с целью привлечения капитала в страну.

Эта современная технология будет способствовать приходу средств нерезидентов в белорусскую экономику.

— Для чего банковской системе Беларуси заниматься сегодня привлечением ресурсов нерезидентов?

— Всё просто. Из валютных средств, привлекаемых внутри страны, белорусские банки должны создавать обязательные резервы в размере 15%, то есть 30 копеек с доллара, а по ресурсам, привлеченным у нерезидентов, финансовые институты формировать резервы не обязаны. Соответственно, белорусским банкам дешевле обходятся валютные ресурсы, привлекаемые извне, а не внутри страны.

— Таким образом, можно ожидать, что банки пока будут продолжать работать с привычными для всех деньгами, но при этом станут использовать передовые криптографические технологии. А у белорусских криптовалют, на ваш взгляд, есть будущее?

— Если криптовалюта остается локальной, у нее мало перспектив. Другое дело, что понимание и умения работать в этом направлении — это инвестиции в будущее. Со временем, на наш взгляд, все локальные криптовалюты будут вытеснены глобальными.

— Виктор Дмитриевич, ваш банк в свое время был пионером в похожем направлении, создав первые белорусские электронные деньги. Проект просуществовал более десяти лет и в этом году фактически закрыт. Это подтверждение того, что локальные деньги в цифровом пространстве долго не существуют?

— Белорусские электронные деньги в свое время выступали удобным инструментом расчетов в интернет-среде, и данный факт изначально являлся очевидным конкурентным преимуществом этого продукта. Действительно, проект был локальный — теперь, когда развился дистанционный банкинг, в нем нет большого смысла, но пользу он на определенном этапе развития страны очевидно принес.

— Какие основные требования, на ваш взгляд, пользователи сегодня предъявляют к платежным инструментам?

— Для пользователей важно наличие инструмента расчетов, который максимально независим от эмитента. Финансовый инструмент, основанный на децентрализованном хранении данных, для решения этой задачи лучше всего подходит.

Пользователи не хотят зависеть от рисков, в том числе неэкономических, которые влияют на обменный курс известных валют. Для пользователя важно, чтобы инструмент позволял совершать платежи и был глобальным, то есть чтобы его можно было использовать по всему миру. Этот запрос очевиден.

— Новости последних месяцев свидетельствуют о том, что регуляторы по-разному относятся к новым веяниям на финансовом рынке. Нацбанк Беларуси одобрил технологию блокчейн и не препятствует развитию новых финансовых инструментов внутри страны, а Китай, в свою очередь, решил пойти по пути запрета криптовалютных платформ. Какой путь госрегулирования с вашей точки зрения является наиболее адекватным?

— Недопустимость использования любых денежных знаков в преступных целях — это важная функция государства. Мы не хотим, чтобы персональные данные были в открытом доступе, равно как мы не хотим, чтобы данные о наркотрафике и террористах оказались вне доступа государства. Поэтому должна быть найдена «золотая середина», когда мы ведем речь о контроле государства за финансовыми потоками.

Второй момент. Желательно, чтобы государства в современном мире стали договариваться и пришли к необходимости создания единой глобальной валюты в цифровом пространстве. Чем шире этот инструмент будет распространен и поставлен под контроль, тем меньше рисков и транзакционных издержек будет у экономических агентов.

Запрещать что-либо на отдельном локальном рынке в этой ситуации будет бессмысленно — благодаря технологиям финансовые инструменты стали глобальными и становятся доступными практически из любой точки мира.

В целом, на наш взгляд, спрос на финансовые продукты, которые основаны на децентрализованном хранении данных, в мире будет расти. Значит, централизованная система, которой является государство, должна будет этот спрос удовлетворить.