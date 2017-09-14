"Будь готов!": Как в Беларуси принимают в пионеры

В 10 утра мальчик уже стоял на площади Государственного флага. Был растерян, ему было зябко — в Минске резко похолодало, пишет с репортаже с мероприятия интернет-газета naviny.by

«Пионер, солдат в строю, тренируй терпенье»

«В Пинске теплее, — сказал мальчик Naviny.by. — Но мне здесь нравится».

Диму и еще 12 школьников привезла педагог-организатор пинской средней школы № 10 Виктория Грищенко и еще две учительницы. Они приехали на автобусе, который выделил отдел образования. За дорогу не платили.

Сфотографировались на фоне Дворца независимости и отправились на площадь Государственного флага, где уже полчаса как стояли дети — те, кого должны принимать в пионеры, и те, кто создавал массовку — представители пионерской организации от каждого района Минска и областей.

На площадке шел прогон акробатического этюда, который пришлось позже показывать под дождем. Погода портилась на глазах.

Фото: Сергей Балай, БелаПАН

Виктория Грищенко рассказала, что дети, которые приехали в Минск, — победители республиканской интеллектуально-творческой игры «Пароль «Октябренок»: есть контакт», в которой приняли участие более 530 команд со всей страны. Дети преодолели семь этапов, каждый из которых содержал пять игровых заданий. Например, знакомились с пионерскими легендами, исследовали семейные традиции, разгадывали головоломки и ребусы, состязались в подвижных играх.

Всего в конкурсе победили 90 человек из разных регионов, и большинство из них были сегодня в Минске, чтобы повязать красный галстук. «Они этим очень гордятся», — сказала Грищенко.

Учителя отметили командировочные — представитель Белорусской республиканской пионерской организации (БРПО) поставила штампы, сидя на корточках на площади Государственного флага. И выдала Виктории Грищенко пять новых пионерских галстуков, приняв от нее за это 15 рублей (три рубля — единовременный взнос с каждого, кто вступает в пионеры, больше дети денег не платят).

«Репетировали обещание? Вместе повторяли?» — строго спросила представитель БРПО у детей. Получив утвердительный ответ, проинструктировала: «Можете остаться в куртках, но когда к вам подойдут повязывать галстук, куртку расстегните. Ну, пока так стойте».

В этом смысле пинским детям повезло больше, чем пионерам из Минска, которые для создания массовости в течение полутора часов в блузках и легких нарядных пионерских пиджачках стояли сначала на ветру, потом под дождем. Вещи и верхнюю одежду дети свалили в кучу за своими ровными рядами. И хотя зонтики (красно-зеленые, в цвет пионерского галстука) организаторы раздали, но их хватило далеко не всем.

Некоторым неминским школьникам большую часть линейки пришлось простоять в блузках и рубашках, а куртки из автобуса принесли только когда у детей, уже принятых в пионеры, зуб на зуб не попадал.

Учительница 4-го класса школы № 1 Докшиц Валентина Артименок рассказала, что их дети сели в автобус в 6:30, а вот витебские — в 4 утра: «Нам ближе до Минска, чем из Витебска. Наши дети и на экскурсии в столице бывают, и в театр приезжают. Дети очень гордятся, что их принимают в пионеры в столице».

«Дети, сделали красиво, — говорила организатор мероприятия, — ручку перед собой, сейчас галстук повесим».

На правую согнутую в локте руку детям (не всем, а некоторым из тех, кого собирались принимать в пионеры) повесили галстук. Так и стояли около получаса. А фотограф БРПО говорил: «Правую ручку, правую. Будет шикарный кадр».

Всех приезжих — 90 человек — обещали один раз покормить, сводить на любительский спектакль и в музей современной белорусской государственности на Карла Маркса, 38. К ночи домой должны попасть даже витебчане, говорили учителя.

В общем, всё, как в песне, которая является пионерским маршем: «Пионер — солдат в строю, тренируй терпенье».

Вообще, в современной Беларуси есть много пионерских песен, которые похожи на «Взвейтесь кострами, синие ночи». Да и гимн современных пионеров — это все эта же советская песня с чуть измененными словами. Правда, в текстах большинства современных пионерских песен все же упоминается Беларусь.

«Если ты пионер, то всегда будь готов ветеранам помочь, к октябрятам сходить»

Что изменится в вашей жизни, спросили Naviny.by у детей.

Почти десятилетняя Маша из Докшиц сказала, что замерзла, но на просьбу учительницы улыбнуться, осветила улыбкой всё вокруг и прошептала: «Я буду делать добрые дела, еще лучше учиться, везде участвовать первая». Учительница девочку похвалила, мол, Маша и так учится хорошо, но можно и еще лучше.

Дима, тоже докшицкий, повторяет вслед за Машей: «Я буду лучше учиться, буду делать добрые дела, буду впереди всех». На вопрос, какие добрые дела, Дима ответил, что, например, такие, как раньше — он с одноклассниками по лекалам делал зубрят, а потом игрушки подарили детям, у которых нет мамы и папы.

В общем, дети приехали подкованные, песню «Пионерская жизнь» слышали и знают, что «если ты пионер, то всегда будь готов ветеранам помочь, к октябрятам сходить».

Валентина Артименок считает, что если ребенок является членом пионерской организации, то это его дисциплинирует, делает более ответственными: «Вот приедут, будут всем рассказывать о том, как их принимали в пионеры. Наши дети в школе с галстуком ходят постоянно. Да и в пионеры у нас вступают все. Их родители из 90-х, сами были в БРСМ, понимают, что детям жить в нашей стране. Вы поговорите с нашей старшей пионервожатой».

Как выяснилось, теперь в школах, как и в советские времена, есть такие работники. Правда, называются они «педагог-организатор», рассказала Анна Гущик, которая работает на этой должности в школе № 1 Докшиц.

«Конечно, должности «старшая пионервожатая» в школе нет, я «педагог-организатор», — рассказала Анна Гущик. — Дети вступают в октябрята и пионеры с согласия родителей. Мы раздаем анкету, где они могут высказать свою позицию на этот счет. В октябрятах и пионерах у нас около 97% детей. Отказываются вступать, например, баптисты. Наличие выбора — это нормально, хотя, конечно, мы статистику подаем в вышестоящие организации… А вот в БРСМ состоит около 80% учеников школы соответствующего возраста. Вступить стремятся, прежде всего, активисты, а также дети, которые планируют поступать в военные вузы, или вузы системы МВД».

Всего в пионерах в Беларуси насчитывается более полумиллиона детей.

«Зато я сегодня в школу не пошла»

Что до самой церемонии вступления в пионеры, она такая же, как десятилетия назад. Барабанщики, гимн, торжественное обещание, во время исполнения которых дети стояли, подняв правую руку (кто нечаянно поднимал левую, поправляли).

Минские пионеры из Заводского района — около 50 человек — стояли первыми около трибуны. Руки поднимали, как положено. Ими к тому же и руководили, так что массовка получилась качественная.

«Опустили руки», — сказала им в нужный момент сопровождающая и начала массировать детям предплечья. Похоже, замерзли и затекли.

Naviny.by спросили у девочки, которая стояла в первых рядах, что вообще означает этот жест? Девочка пожала плечами: «Откуда я знаю?»

Между тем пионерский салют скопирован с приветствия скаутов, военизированной детской организации, созданной в Великобритании. И означает «общественные интересы выше личных». Когда девочка это услышала, опять пожала плечами и сказала: «Зато я сегодня в школу не пошла».

Получается, что все дети — которых принимали в пионеры и те, кто создавал массовку, около четырехсот человек — не пошли в школу.

«На все есть соответствующий документ», — сказала председатель Заводского районного совета БРПО Анна Рунцо, которая является методистом Дворца детей и молодежи «Золак».

Она рассказала, что в районе 78% детей соответствующего возраста состоят в организации. На вопрос, как так получается, что государственное учреждение дополнительного образования курирует и продвигает одну общественную организацию, она сказала, что эта организация поддерживается государством. Кроме того, в районе есть еще скауты, так что пионеры не одни.

Председатель Центрального совета БРПО Виктория Меннанова вместе с другими чиновниками повязывала новым пионерам галстуки, бережно заправляя его концы за курточки тем, у кого они были, и говорила каждому: «Будь готов!». Дети отвечали: «Спасибо».

Вообще-то полностью призыв звучит так: «Пионер! К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!», а ответ: «Всегда готов!».

Что ж, у малышей вся школьная жизнь впереди, чтобы выучить приветствие и понять, зачем они вступили в эту организацию.