Больше дешевого плодово-ягодного вина!

Постановлением Совета министров от 19 декабря № 971 установлены квоты на производство в 2018 году алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Беларуси.

На некоторые виды алкоголя квоты снижены: на водку фруктовую — на 51,4% (до 17,5 тыс. дал), на водку виноградную — на 54,5% (до 2,5 тыс. дал.), на напитки винные особые — на 17,6% (до 140 тыс. дал). Производство игристых вин сохранится на уровне 2017 года.

Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличены по сравнению с 2017 годом на 2% (до 11 682 тыс. дал), текилы — на 3,4% (до 15 тыс. дал), коньяков — на 6,1% (до 467 тыс. дал), кальвадоса — на 33,3% (до 28 тыс. дал), рома — на 55,6% (до 14 тыс. дал).

Производство вин плодовых крепленых марочных увеличится с 7260 тыс. дал до 7655 тыс. дал. Планируется выпуск 2388 тыс. дал вин фруктово-ягодных натуральных. В прошлом году изначально правительство установило квоту для таких напитков в 900 тыс. дал.

По 800 тыс. дал фруктовых вин разрешат произвести в Гомельской и Могилевской областях (360 тыс. и 149 тыс. дал соответственно в 2017 году).

На предприятии «Могилевоблпищепром» отметили, что квоты увеличили, потому что есть спрос на вино. Предприятие еще недавно было на пороге банкротства, но экономический суд Могилевской области прекратил производство по делу об экономической несостоятельности «Могилевоблпищепрома». И там будут по-прежнему производить дешевые плодово-ягодные вина.

Витебская область получила на 2018 год квоту в 170 тыс. дал, а в прошлом году изначально было в 17 раз меньше. При этом в регионе есть один крупный производитель фруктовых и плодовых вин — Толочинский консервный завод, одно из старейших белорусских предприятий, построенное в 1906 году. Витебский винодельческий завод признан банкротом и находится на стадии ликвидации.

Представитель администрации Толочинского консервного завода рассказала Naviny.by, что, несмотря на рост квоты для области, для самого предприятия квота на производство алкоголя в сравнении с прошлым годом не увеличилась.

«На фруктово-ягодные и плодовые вина улучшенного качества квоты остались на том же уровне, что и в прошлом году», — отметила представитель завода. А от производства виноградных вин в 2018 году на предприятии вообще отказались.

К слову, именно на Толочинском заводе разливается ставшее популярным объектом для шуток в сети вино «Академическое».

Представитель толочинского завода не поддерживает мнение, что спрос на плодовые и фруктово-ягодные вина заметно увеличивается.

«Складывается такое впечатление: на что у людей есть деньги, на то и есть спрос. Будут покупать — на заводе готовы производить больше», — сказала представитель предприятия.

Сырья для вина хватает: у завода свой сад общей площадью 672 га, есть фруктохранилище на 2400 тонн.

Представитель завода также отметила, что если анализ работы предприятия покажет, что в течение года в квоты уложиться не получится, их могут скорректировать, как это было в октябре 2017 года, когда Совет министров увеличил квоты на производство алкоголя по большинству позиций.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило это ростом спроса на крепкий алкоголь на внутреннем рынке.

«По крепким алкогольным напиткам отмечается за полугодие рост продаж — 106,9% к аналогичному прошлогоднему периоду. Поэтому скорректирована потребность, она была четко отражена с учетом продаж на внутреннем рынке», — отмечала 24 октября представитель министерства Наталья Мельникова.

Для кого плодово-ягодные вина являются плодово-выгодными?

Нарколог, психотерапевт Алексей Хадоркин видит противоречие между наращиванием производства алкоголя и антиалкогольной политикой государства.

Доктор Хадоркин сомневается в хорошем качестве фруктовых и плодово-ягодных марочных вин. Эти вина пришли на смену аналогичных ординарных вин, производство которых в Беларуси было прекращено в 2013 году, хотя еще в Государственную программу профилактики пьянства и алкоголизма на 1997-2000 годы вносилось положение о запрете производства любых плодово-ягодных вин.

Как отмечают специалисты, крепленые плодово-ягодные вина содержат небезопасное количество балластных веществ, искусственных добавок и производятся не посредством естественного процесса натурального брожения, а с добавлением спирта. Поэтому они представляют большую опасность для организма.

Алексей Хадоркин является противником дешевых вин: «Производство дешевого вина — это удар по здоровью нации. Плодово-ягодные вина являются плодово-выгодными, потому что используется дешевое сырье, по сути, это разведенный суррогатный спирт. Посмотрите, сколько сортов водки продается в наших магазинах! В Беларуси не производится столько видов натуральных спиртов, а используется российский спирт сомнительного качества».

Опыт работы Хадоркина по лечению алкоголизма показывает, что те, кто пьет дешевое плодово-ягодное вино, быстрее деградируют, а их внутренние органы активнее подвергаются разрушению.

Алексей Хадоркин считает, что государство находится в такой экономической ситуации, что латает дыры в бюджете через продажу спиртного:

«Нечего больше продавать. Вот и получается, что пополнить бюджет можно только штрафами, налогами и доходами от продажи алкоголя. И еще думаю, что власти исходят из того, что низшие слои общества лучше напоить, чем ждать от них протестов или бунтарских настроений».

При этом, отметил Алексей Хадоркин, «выгода от производства и продажи спиртного сиюминутная, в такой политике нет оценки последствий для нации и заботы о завтрашнем дне».

«Вот после праздников традиционно потянется река пациентов к наркологам в надежде остановиться, сохранить семью, бюджет и остатки здоровья. Я не вижу в основной массе белорусов оптимизма и надежды на завтрашний день. В их понимании алкоголь — единственный доступный антидепрессант, который на самом деле ведет к деградации», — сказал врач.

По его мнению, невозможны улучшения в части деалкоголизации населения Беларуси без изменения структуры потребления спиртных напитков в сторону качественных вин:

«Виноград не растет в Беларуси, надо отменять пошлины на импортные виноградные вина и делать их доступными для населения. Это, а не производство дешевых плодово-ягодных вин, является правильным».