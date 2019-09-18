Более 10 тысяч белорусов подписали петицию против Союзного государства

Авторы петиции из ГК "Вперед, Беларусь!" потребовали денонсировать Договор о создании Союзного государства Беларуси и России от 8 декабря 1999 года. Их поддержали около 10 100 человек и это число продолжает увеличиваться.
Opozicijos aktyvistų protestas Minske prieš Rusijos planus įkurti karinių oro pajėgų bazę Baltarusijoje
© Reuters/Scanpix

"Договор о создании Союзного государства ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь, сохраняя лишь их формальную констатацию.

Воля белорусского народа об экономической интеграции с Российской Федерацией, выраженная большинством избирателей (83,3%) на республиканском референдуме 14 мая 1995 года, реализована и закреплена членством Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе", — написано в петиции, опубликованной на change.org.

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Граждане Беларуси стали активнее подписывать эту петиции после слухов от "Коммерсанта" о планах экономического поглощения Россией Беларуси. За первый день после публикации газеты ее подписало около 1500 человек.

Авторы петиции уточнили, что ежемесячно нуждаются в минимум 30 евро для продвижения и рекламы в социальных сетях.

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