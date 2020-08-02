"Бойцам Вагнера" в Беларуси избрали меру пресечения

Белорусская прокуратура избрала заключение под стражу мерой пресечения для 33 граждан России, задержанных в стране накануне. Об этом в субботу, 1 августа, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич. Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье приготовление к массовым беспорядкам.
В четверг посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев указал, что задержанные россияне, которых подозревают к принадлежности ЧВК "Вагнера", "намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время".
Однако Иван Носкевич отметил, что допросы задержанных показывают иную картину. "В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. По данным следствия, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию", - заявил он.
По словам Носкевича, задержанные, которые сообщили, что следуют в Турцию, путаются в показаниях о целях поездки. "Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то - якобы охранять какие-то объекты, а кто-то - осмотреть собор Святой Софии", - сообщил он.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанная группа является "только первой группой из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь". Лукашенко отметил, что "приумолкли и старшие братья", которые говорили ранее, что задержанные россияне отправлялись в Стамбул. По его версии, у членов группы были другие цели.
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