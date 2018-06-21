Вопрос увеличения срока безвизового въезда через Национальный аэропорт Минск прорабатывается, сообщил журналистам заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.
О том, сколько дней туристы смогут находиться в стране без визы, пока не говорится. "С точки зрения увеличения туристического потока интересно увеличение срока до 15 дней, чтобы загрузить наши санатории", - отметил представитель Минспорта.
Всего с начала действия безвизового режима Беларусь через Национальный аэропорт Минск посетили около 120 тыс. туристов. Чаще всего такой возможностью пользовались гости из Германии, Польши, Италии, Великобритании и США. "Отмечается рост пассажиропотока примерно на 22%", - добавил Виталий Грицевич.
Как сообщалось, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.
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