«Наша инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и ЕС, способствовать развитию туризма. И это еще не предел: мы намерены увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы будем постепенно, шаг за шагом. К концу текущего года мы проанализируем ситуацию в этой сфере и внесем главе государства конкретные предложения, касающиеся расширения безвизового режима», — заметил он.
Напомним, что в сентябре этого года Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, который курирует туристическую отрасль, рассказал, что в Беларуси рассматривают вариант увеличения срока безвизового режима до десяти суток вместо пяти.
Пятидневный безвизовый режим заработал в Беларуси в феврале 2017 года для граждан из 80 стран. В Минспорта и туризма говорили, что он должен в основном заинтересовать гостей из стран Балтии, Польши, Германии и Великобритании.
В 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году — Беловежскую пущу.
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