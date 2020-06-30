Без Цепкало, но с Бабарико. ЦИК: борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек

По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.

Интересно, что ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось — 106 841 подпись.

Напомним, команда Виктора Бабарико сдала в комиссии 365 тысяч подписей, Валерия Цепкало — 160 тысяч подписей. В последний день заседания районных комиссий — 29 июня — со всей страны поступали сообщения о признании недействительными подписей, собранных за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Порой после проверки подписей, собранных в одном районе города, не учитывали всю пачку, а это от 1,2 тысячи до 47 тысяч подписей за претендента.