Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.
В Минфине отмечают «беспрецедентность этой сделки», которая «свидетельствует о новом уровне отношений» Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Беларуси как надежному заемщику.
О том, что Минфин Беларуси работает над привлечением этого займа, было известно еще летом текущего года.
После того как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, он стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной по данному вопросу. Ситуация усугублялась еще и тем, что Беларусь не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.
Беспрецедентная сделка. Беларусь заняла у Китая 500 млн долларов (1)
В понедельник, 16 декабря 2019 года, в Шанхае Беларусь (в...
Лукашенко и Медведев договорились "сверить интеграционные часы". Медведев готов приехать в Минск (2)
Интеграционные вопросы обсудили президент Беларуси...
В Минске продолжаются протесты против интеграции с Россией (100)
Демонстранты приняли резолюцию, в которой призвали...
"Два года Россией должен был управлять Лукашенко". Договору о Союзном государстве — 20 лет (6)
Ровно 20 лет назад в Москве президент Беларуси...
В Минске протестовали против "углубленной интеграции" с Россией (186)
В Минске прошли акции протеста против «углубленной...
TOP новостей
Экономисты предупреждают: рабочие места в Литве займут иммигранты, станет больше безработных (65)
В Литве растет уровень безработицы – с такой...
Благодаря введению евро в Литве семьи, у которых есть ипотека, экономят по 50 евро в год (34)
Быстрый рост экономики и доходов, более дешевые...
Повышение зарплат: у некоторых учителей зарплаты увеличатся на 500 евро (25)
Литовский профсоюз работников образования и науки...
Малдейкене повздорила в самолете с Мацияускасом: я узнала, что я - позор Литвы (26)
"Заявил, что я старая, страшная, наделала кучу...
Президент получил обещание премьера решить вопрос министра транспорта на следующей неделе (4)
Президент Литвы Гитанас Науседа получил обещание...