Служба автомобильных дорог в Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказала ОАО "Строительно-монтажный трест №8" (Беларусь) текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса за 695 млн гривен (21,2 млн евро). Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".
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До конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 128+028 - км 143+028 длиной 15 км. Гарантийный срок на дорожную одежду составляет десять лет.

ОАО "СМТ № 8" входит в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно оно выиграло тендеров в Украине на 1,33 млрд гривен, из которых этот - самый большой.

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Также белорусы неоднократно жаловались на условия дорожных тендеров различных заказчиков, которые делают невозможным их участие в торгах.

Допущенными конкурентами были ООО "Автомагистраль-Юг", ООО "Техно-Строй-Центр" и ООО "ПБС".

В активных торгах ожидаемая стоимость закупки упала на 17%.

Украинская правда
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