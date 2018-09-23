До конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 128+028 - км 143+028 длиной 15 км. Гарантийный срок на дорожную одежду составляет десять лет.

ОАО "СМТ № 8" входит в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно оно выиграло тендеров в Украине на 1,33 млрд гривен, из которых этот - самый большой.

Также белорусы неоднократно жаловались на условия дорожных тендеров различных заказчиков, которые делают невозможным их участие в торгах.

Допущенными конкурентами были ООО "Автомагистраль-Юг", ООО "Техно-Строй-Центр" и ООО "ПБС".

В активных торгах ожидаемая стоимость закупки упала на 17%.