Белорусы стоят в очереди, чтобы подписаться за соперников Лукашенко

Поставить подписи за независимых кандидатов пришли сотни человек. Очередь из желающих растянулась от центрального входа на рынок до фактически площади Якуба Коласа.

На пикете выступили видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, чью инициативную группу ЦИК не зарегистрировал и который сейчас представляет интересы своей супруги, вынужденно занявшей его место, и оппозиционный политик Николай Статкевич, выставлявший на выборы большую команду «кандидатов протеста», из которых сито регистрации прошел только Владимир Непомнящих.