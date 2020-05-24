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24 мая в Минске на площади около Комаровского рынка проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты Владимира Непомнящих, Ольги Ковальковой и Светланы Тихановской.
Белорусы стоят в очереди, чтобы подписаться за соперников Лукашенко
© Sputnik / Scanpix

Поставить подписи за независимых кандидатов пришли сотни человек. Очередь из желающих растянулась от центрального входа на рынок до фактически площади Якуба Коласа.

На пикете выступили видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, чью инициативную группу ЦИК не зарегистрировал и который сейчас представляет интересы своей супруги, вынужденно занявшей его место, и оппозиционный политик Николай Статкевич, выставлявший на выборы большую команду «кандидатов протеста», из которых сито регистрации прошел только Владимир Непомнящих.

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🔥Какие мысли по этому поводу? Посмотрите, как сегодня на пикете у Комаровского рынка в Минске собирали подписи сторонники Тихановского и Статкевича. источник tut.by #беларусь #выборы #region7by #repost @region7by

Публикация от REGION 7 BY (@region7by) 24 Май 2020 в 5:12 PDT

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Людзі ўсё яшчэ стаяць у чарзе, каб паставіць подпіс за кандыдатаў пратэсту. Ідзе трэцяя гадзіна. ⠀ Фота: @ualdek

Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda) 24 Май 2020 в 4:43 PDT

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На Камароўцы зараз

Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda) 24 Май 2020 в 2:50 PDT

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Чарга, каб паставіць подпіс, расьцягнулася на некалькі соцень мэтраў❗ ⠀ Фота: @uladek

Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda) 24 Май 2020 в 2:25 PDT

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naviny.by
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