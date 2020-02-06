Белорусы пытались на беспилотнике переправить в Латвию контрабанду

Как отмечает новостной портал "Белновости", в минувший вторник пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся переправить через границу партию контрабандных сигарет на беспилотнике.

При задержании нарушители попытались скрыться, но были задержаны. Контрабандисты оказались гражданами Беларуси 1980 и 1995 годов рождения.

Сотрудники погранслужбы также обнаружили автомобиль Audi A6, используемый для перевозки сигарет. Всего у нарушителей изъяли четыре короба с сигаретами, беспилотник, устройства для его запуска и управления, а также портативный тепловизор. Начаты административные процессы.