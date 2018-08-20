Воздвижение этого памятника выглядело делом закономерным с самого начала истории независимой Беларуси, пишет kimpress.by. Именно по приказу Гедиминаса здесь когда-то появилась кастельного типа твердыня, которая тогда должна была защитить край с нападений крестоносцев, а сегодня стала главной визиткой Лиды.

Впрочем, ещё в конце ХХ столетия могло показаться, что Лидский замок никогда не возродится в былом своём скромном величии. Долгое время к древним стен относились как к камнеломне, из которой тащили кирпич и камни на свои хозяйственные необходимости. Однако сегодня он выглядит так, как в те времена, когда с его стен защитники целились в пришлецов. Вполне логично, что вместе с восстановлением замка в Лиду вернётся и его хозяин. Замок и князь — на вечной страже своей страны.

Конкурс на художественное решение памятника проводился так давно, что многие даже успели забыть его итоги. В этом году дело в конце концов сдвинулось с мёртвой точки. Эскиз памятника был одобрен Республиканским художественно-экспертным советом при Министерстве культуры Беларуси.

В прошлый вторник в Лиде состоялась рабочая встреча творческого коллектива с руководством района. Председатель райисполкома Михаил Карпович и лица, которые отвечают за идеологию и культуру, за архитектуру и строительство, и даже за жилищно-коммунальное хозяйство, обсудили с авторами как идейную и художественную концепцию памятника, так и практические вопросы (организационные, технические, финансовые), которые могут возникнуть во время реализации проекта.

Вспоминая конкурс, Сергей Оганов с признательностью отметил: уже на самой первой стадии работы руководство Лидчины понимало, что это будет объект не районного и даже не областного, но общенационального масштаба. Потому и позаботилось, чтобы объект соответствовал своему назначению.

Сергей Оганов сообщил, что при всей художественной обобщённости образа Гедиминаса в данной трактовке, его облик соответствует исторической правде. Этому поспособствовали многочисленные консультации. Авторы учли советы специалистов по политической истории Великого княжества, материальной культуре и искусству того времени. Не обошли вниманием даже породу лошади, на которой сидит князь. Были споры и о том, как правильно писать его имя. Соответственно, то, что было предоставлено руководству Лидчины, стало итогом совместной работы художников, архитектора, учёных.

Узнав, что авторам предлагали сделать постамент ниже, приблизив статую всадника к земле, руководитель района решительно этому возразил: дескать, высокий постамент будет подчёркивать тот статус властелина, который имел Гедиминас. По словам Михаила Карповича, такой самой мысли придерживается и абсолютное большинство жильцов Лидчины, которые уже устали ждать, когда памятник украсит город.

Обсуждалась и архитектурная привязка к ландшафту. Проблема в том, что бронзовый Гедиминас, установленный на фоне замкового здания, часть дня визуально будет находиться в контражуре (солнце со спины). К сожалению, эту ситуацию исправить невозможно, и поэтому стоит попробовать оборотить её на пользу. Как признали специалисты, один с выигрышных в пластическом смысле ракурсов памятника не возымеет ту роль, которую он мог бы иметь. Но сама замковая стена за плечами князя придаст его фигуре значительности в глазах общества. Впрочем, конкретное расстояние памятника от зданий ещё следует уточнить.

Идея авторов представить Гедиминаса не деятелем, который расширяет своё государство (что для князя, впрочем, вполне естественно), а защитником границ страны, признана правильной, понятной и близкой сегодняшнему поколению белорусов, а также соответствующей белорусскому пониманию реалий современного мира. Плащ-мантия, который спускается с плечей князя на землю, — хороший символ оборонительного покрова, что укрывает Родину. Впрочем, над выразительностью складок того плаща авторский коллектив ещё намерен поработать. Возможно, на нем появятся геральдические знаки.

Следующим этапом творческой работы будет создание рабочей модели в масштабе 1:4 с реального размера (это должно произойти уже в первой половине сентября) и более точная проработка деталей. Руководство Лидчины и авторский коллектив договорились поддерживать тесный контакт и координировать свои планы по созданию памятника.

А насчёт имени… Решили, что подробно расписывать титул князя на памятнике не имеет смысла. Одно слово — "Гедымін" — уже само по себе бренд белорусской истории.