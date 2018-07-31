Белорусы набрали кредитов на рекордные 4,2 млрд евро

За июнь задолженность белорусов по кредитам выросла на 171,6 миллиона рублей (~73,6 млн евро). Напомним, за май — на 241,1 миллиона рублей (~103,4 млн евро).

Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3 614,7 миллиона рублей (~ 1,57 евро). Месяцем ранее этот показатель составлял 3 542,5 миллиона рублей (~ 1,5 млрд евро).

В Нацбанке ранее прогнозировали, что высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.