Белорусы набрали кредитов на рекордные 4,2 млрд евро

Белорусы продолжают активно пользоваться банковскими займами. За июнь задолженность физлиц по кредитам выросла до 10 162,5 миллиона рублей (~4,4 млрд евро). Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 7 694,5 миллиона рублей (~ 3,3 млрд евро).
© DELFI / Kiril Čachovskij

За июнь задолженность белорусов по кредитам выросла на 171,6 миллиона рублей (~73,6 млн евро). Напомним, за май — на 241,1 миллиона рублей (~103,4 млн евро).

Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3 614,7 миллиона рублей (~ 1,57 евро). Месяцем ранее этот показатель составлял 3 542,5 миллиона рублей (~ 1,5 млрд евро).

В Нацбанке ранее прогнозировали, что высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

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