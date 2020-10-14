Белорусы массово снимают деньги со вкладов

Жители Беларуси массово забирают свои деньги из банков. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси, на которые портал tut.by обратил внимание в среду, 14 октября. Согласно им, на момент 1 октября объем рублевых депозитов физических лиц составлял 4 млрд 576,3 млн белорусских рублей, что на 77 млн меньше, чем месяцем ранее, и на 555,1 млн меньше, чем в январе.
При этом сокращение объема депозитов физлиц наблюдается с начала года. Так, в августе оно по сравнению с июлем составило 108,1 млн рублей, а по сравнению с январем - 207,3 млн рублей. В январе объем депозитов физлиц лиц был равен 5 млрд 131,4 млн белорусских рублей.
Объем валютных депозитов физлиц с начала года также сокращался. Так, с января по октябрь он уменьшился с 6 млрд 216,3 млн до 4 млрд 843,5 млн долларов, то есть на 1 млрд 372,8 млн долларов.
Лукашенко предъявлен "народный ультиматум"
В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Согласно им, Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов. За время протестов, которые власти пытаются подавить с беспрецедентной жестокостью, в стране погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны.
13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум", срок которого истекает 25 октября. "У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключённые должны быть освобождены", - говорится в заявлении Тихановской.
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