Украинские пограничники не впустили Усовича в страну, сообщает Страна.ua.
Дело в том, что в сентябре 2016 года Усович и другие стендаперы выступали в Симферополе. Украина считает Крым временно оккупированной территорией и признает нарушением закона посещение Крыма, если въезд на полуостров осуществлялся не через украинскую границу.
По аналогичной причине в феврале 2016 года было отказано во въезде в Украину популярному белорусскому певцу Максу Коржу.
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