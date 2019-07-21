19 и 20 июля в Киеве планировались выступления популярного белорусского стендапера Ивана Усовича, однако концерты пришлось отменить, хотя все билеты были проданы.

Украинские пограничники не впустили Усовича в страну, сообщает Страна.ua.

Дело в том, что в сентябре 2016 года Усович и другие стендаперы выступали в Симферополе. Украина считает Крым временно оккупированной территорией и признает нарушением закона посещение Крыма, если въезд на полуостров осуществлялся не через украинскую границу.

По аналогичной причине в феврале 2016 года было отказано во въезде в Украину популярному белорусскому певцу Максу Коржу.

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