Как известно, в реальности БССР таких границ не зафиксировала. Почти сразу после объявления Советской Социалистической Республики Беларусь Россия и Польша разделили ее земли согласно Рижскому договору. Народный поэт Беларуси Янка Купала тогда откликнулся на разделение горькими строками: "Далі шэсць паветаў — дзякуй і за гэта".
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