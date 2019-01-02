Как известно, в реальности БССР таких границ не зафиксировала. Почти сразу после объявления Советской Социалистической Республики Беларусь Россия и Польша разделили ее земли согласно Рижскому договору. Народный поэт Беларуси Янка Купала тогда откликнулся на разделение горькими строками: "Далі шэсць паветаў — дзякуй і за гэта".