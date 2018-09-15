СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует до конца года поставлять в Россию по 700 автомобилей в месяц, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Если говорить о том, как сейчас складывается рынок, у нас две машины уходят в Россию, одна остается в Беларуси. Думаю, что в последующем, по мере наращивания объемов, четыре машины будут уходить на экспорт, а одна оставаться в стране. До конца года мы будем по 700 машин продавать в Россию каждый месяц", - сказал Геннадий Свидерский.

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Он также рассказал о планах по расширению географии экспорта.

"Первоначально проект действительно планировался как российско-белорусский: часть продукции продаем в Россию, часть - в Беларусь. Но мы провели переговоры с нашими китайскими партнерами, и сейчас наша стратегия несколько изменилась. Теперь мы имеем возможность продвигать продукцию и в Литву, и в Латвию, и в Украину, и в Молдову, одним словом, в близлежащие страны. Мы эту работу развернули и уже проводим переговоры с некоторыми компаниями, ищем дистрибьюторов. На подготовку этой программы уйдет следующий год. Думаю, мы имеем шанс позиционировать себя как предприятие, которое работает на ЕАЭС и страны Восточной Европы", - отметил и. о. гендиректора.

В сентябре-октябре "БЕЛДЖИ" планирует производить по 1 тыс. автомобилей в месяц, затем наращивать объемы производства. По итогам года ожидается, что суммарно будет произведено около 9 тыс. автомобилей.

Белта
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