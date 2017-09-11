Алда рассказала, что необычный гость после попытки познакомиться с коровами поел яблок в ближайшем яблочном саду. По словам Алды, в Берзиньской волости такого давно не случалось. Появление зубра вызвало большой интерес местных жителей и охотников, которые были готовы на риск, чтобы сфотографироваться со зверем.
Зубр гулял в Берзиньской волости до поздней ночи, утром жители его уже не видели. Позже жители соседней волости сообщили о том, что там заметили зубра.
"Андрис утверждает, что зубр - это самец, его возраст - примерно два года. Скорее всего, он пришел из Белоруссии, потому что весной фермеры другой волости видели одного зубра, гуляющего у границы", - пояснила Алда. По ее словам, зубр не нанес никакого ущерба. От людей он не убегал, но и к себе их не подпускал.
На видео можно видеть, как с зубром общается фермер и владелец хозяйства Jaunkalni Андрис Мизанс.
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