Белорусский военный эксперт: Как будет уходить Лукашенко

31 мая Александр Лукашенко анонсировал, что в ближайшее время будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую. Ранее глава государства заявлял, что в Беларуси стоит усилить другие ветви власти.

Военный эксперт Александр Алесин склонен считать намерения Лукашенко искренними.

"Лукашенко уйдет не сразу"



Собеседник рассказал "Салідарнасці", как могут развивать события:

– Новая Конституция будет иметь больше демократических признаков и сделает разделение властей более четким. Если говорить футбольной терминологией, президент будет не главным игроком, а арбитром. Вопрос в том, что Лукашенко, похоже, не определился с временными рамками для начала перемен. После изменения Конституции он уйдет не сразу, а понаблюдает, как работает новый механизм.

Затем, по мнению эксперта, Лукашенко может уйти с должности президента на другой пост. Возможны разные варианты. В Чили Пиночет стал пожизненным сенатором, в Китае Дэн Сяопин был главой высшего Военного совета, Назарбаев в Казахстане недавно стал главой Совета Безопасности.

"У него идет внутренняя борьба"



– Я согласен с тем, что пока в такой вариант поверить непросто, поскольку Лукашенко предпочитает контролировать всё и вся – вплоть до последнего отстающего хозяйства. Это действительно у него в крови. Но я не стал бы отказывать Лукашенко в здравом смысле и расчетливости, – сказал Алесин. – Не думаю, что он будет ждать момента, когда его подвинет кто-то со стороны, либо он не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.

Полагаю, для него очень важно остаться в истории нашей страны. И он захочет уйти так, чтобы не пострадал его авторитет как первого президента Республики Беларусь.

Думаю, у Лукашенко идет внутренняя борьба, он пытается определиться с лучшим моментом. Но, считаю, он все равно, как реалист, рано или поздно пойдет на такой шаг – если не случится форс-мажорных обстоятельств.

"По-старому управлять страной невозможно"



– Думаю, Лукашенко понимает, что ситуация очень сильно усложнилась, как политическая, так и экономическая. Раньше у нас был один свет в окошке – Россия, и система отношений была достаточно проста. Нужно было просто произвести продукцию и сбыть ее в России, которая восстанавливалась экономически после распада СССР, – считает аналитик. – Но теперь Россия развила собственный рынок. Так возникла конкуренция, туда приходят работать внешние компании. Среда усложнилась, и решить вопросы между двумя президентами как раньше уже невозможно.

Агенты рынка стали привлекать на помощь государственную власть, отсюда все наши беды и столкновения в России. "Ростсельмаш" говорит Путину: запретите продукцию "Гомсельмаша". Концерн "Тракторные заводы" просит: ограничьте ввоз продукции МТЗ.

Решать как раньше вопросы невозможно, потому что теперь это пьеса с многими действующими лицами. Как бы Путин не хотел идти навстречу Лукашенко, но он находится под сильным влиянием олигархов, которые заставляют проводить его тот или иной экономический курс.

В этой ситуации надо выходить на новые рынки. А для этого нужно менять систему управления и делегировать полномочия. Помните, у Лукашенко были попытки договориться с тем или иным авторитарным лидером – но они уходили от власти и экономические связи рушились.

Наверное, Лукашенко и сам понимает, что мир усложнился, что он очень часто не успевает за развитием ситуации, что невозможно проследить, как каждая доярка дергает корову за дойки. По-старому управлять страной невозможно.

Конечно, он не хотел бы терять всю полноту власти, но лучше поступиться частью, чем потерять все. Поэтому думаю, он намерен перестроить структуру власти и постепенно без резких движений отойти – чтобы избежать преследования после ухода.

Пора менять политический и экономический строй. Если президент на это не пойдет, то это будут делать без него другие люди. И тогда личная судьба Лукашенко будет непредсказуемой, он не будет творцом своего будущего.