Белорусский видеоблогер погиб в петербургской канализации

Оршанец Павел Ш., автор канала The road to the film, спустился ночью 27 июля в канализационный коллектор, чтобы снять новый ролик.
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По информации 78.ru, 40-летний белорус погиб вместе со знакомым диггером Алексеем.

Павел получил в 2017 году серебряную кнопку от YouTube. Такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 тысяч подписчиков. Сейчас на канал The road to the film («Дорога к фильму») подписаны более полумиллиона.

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