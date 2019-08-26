"Островецкая АЭС — это стратегический проект Кремля. На Островецкой АЭС основной корпус сотрудников комплектуют специалистами из России. Островецкая АЭС — это российская ядерная бомба на границе с Европейским союзом. Думаю, все вы смотрели сериал "Чернобыль". Много слов здесь не надо. Нужно только одно, ясная и четкая позиция Европейского союза: закрыть АЭС в Островце", — заявил Северинец, выступление которого опубликовала пресс-служба БХД.

Как отметил политик, для данного решения нужна европейская солидарность с Литвой и народом Беларуси. Он призвал всех "ответственных европейцев" "не ждать, пока второй Чернобыль станет реальностью".

Северинец напомнил о ряде инцидентов, произошедших во время строительства станции, которые привели к повреждению и замене корпуса реактора. По его мнению, площадка, выбранная для строительства АЭС, является небезопасной.

"Еще в 1990-е на заказ из Москвы, для нужд экономики СССР готовились строить Белорусскую АЭС. Академия наук БССР оценила десятки потенциальных площадок для строительства. Ведущие академики поставили свои подписи под результатами исследования. А результаты таковы: самая плохая для строительства АЭС площадка — Островецкая. Стоит на разломах земной коры. Были землетрясения", — заявил Северинец.

Также Северинец считает экономически нецелесообразным строительство АЭС, отметив, что после ее запуска в Беларуси образуется избыток электроэнергии. Он напомнил, что Александр Лукашенко год назад на заседании правительства также задавал вопрос, куда планируется направлять энергию после запуска станции.

Северинец выступил на панельной дискуссии, посвященной европейской энергетической безопасности. В конференции приняли участие президенты Грузии и Литвы, премьер-министр Молдовы, спикер украинского парламента, ряд других европейских и американских политиков и экспертов.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Завершить ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в начале 2020 года, а не в декабре 2019-го, как заявлялось ранее. Это следует из разъяснений заместителя министра энергетики Михаила Михадюка в ходе пресс-конференции 22 августа в Островце.

Литва является наиболее активным критиком строительства Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области — вблизи границы между государствами и недалеко от литовской столицы. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.