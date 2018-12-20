После выступления вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко в Падате представителей депутат от Поставского и Шарковщинского районов Сергей Земченок предложил для решения проблемы со снабжением жителей регионов топливом продавать бензин в стеклянной таре в сельских магазинах.
© Asmeninis archyvas

"Звучит озабоченность, что сокращается сельское население, но кто прислушивается к их проблемам? Например, у нас в каждом дворе есть мотоборона, бензокоса, бензопила… А заправки? Из деревни едут за 30 километров, чтобы привезти 5 литров бензина и порезать дрова.

Я спрашиваю: "Как вы решаете?" Отвечают с улыбкой: "Как-то приспосабливаемся". Наверняка в сельхозорганизациях подворовывают. Это надо как-то остановить. "Белнефтехим" имеет свою систему розлива, продает растворители в сельских магазинах. Разве нельзя и бензин продавать в стеклянной таре?", – цитирует белорусского депутата издание "Наша Ніва".

В комментариях к статье читатели портала незамедлительно предложили дополнить стеклянную тару тряпичными фитилями для изготовления коктейлей Молотова.

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