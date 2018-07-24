Победителями стали пилот Владимир Бугаев и оператор Андрей Рогонов. "Серебро" досталось россиянам — экс-чемпионам Максиму Сотникову и Олегу Пуоджюкасу. Третье место завоевал еще один белорусский тандем — Никита Лаптев и Владислав Курс.
Борьба за первое место была ожесточенной: сразу 11 экипажей набрали максимальное количество баллов, а победителя определили по времени, за которое вертолетчики справились с задачей. То есть белорусы оказались еще и самыми быстрыми.
"До последнего момента конкурировали с российскими экипажами. Счет шел на доли секунды, которые в итоге и принесли нам победу. Надеемся успешно выступить и в других дисциплинах", — подчеркнул пилот Владимир Бугаев.
А вот в параллельном полете весь пьедестал заняли российские экипажи. Самым точным оказался Андрей Орехов и Вадим Сазонов. Второе место заняли Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, а замкнули "тройку" вертолетчики Юрий Яблоков и Константин Подойницын.
Среди белорусов в параллельном полете лучший результат показали Александр Грищенко и Олег Манько, которые завершили этап на шестом месте. Выше них также оказались польские спортсмены. Глава федерации Александр Центер и его напарник Владимир Стриенок, выступающие на Robinson R-44, заняли 10-ую позицию.
В чемпионате мире принимают участие 37 экипажей из разных стран. Самой многочисленной стала российская сборная, которая представлена 13 экипажами. В Минске также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняют упражнения на двух моделях вертолетов — Robinson R-44 и Ми-2. Большинство сборных выступают на своем транспорте, некоторые — используют минский авиапарк.
В выходные в Минске пройдут вертолетные гонки, которые можно будет увидеть на авиационном фестивале #Пронебо. Победителя определят в формате «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на "воздушные бои" может будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе «ночной бомбардировщик» По-2.
Напомним, Беларусь подала заявку в Международную авиационную федерацию (FAI) на проведение чемпионата мира весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии CIG FAI Жак Берло в ответ лично посетил соревнования в Минске и высоко оценил уровень их организации. В январе прошлого года Минск официально выбрали местом проведения чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года. Основным этапом подготовки стал тест-чемпионат, на котором 27 экипажей из пяти стран боролись за медали в семи дисциплинах.
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