Белорусские оружейники собрали уничтожителя беспилотников

Такие комплексы являются ответом на стремительное развитие малоразмерной беспилотной авиации, с которой нынешние комплексы противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии эффективно бороться.

Это видно по боевым действиям в горячих точках. Одним из наиболее резонансных событий в этом плане стало поражение в ночь на 10 мая 2018 года беспилотником-"камикадзе" IAI Harpy зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на сирийской военной базе Меззе близ Дамаска.

БПЛА IAI Harpy создавался специально для уничтожения объектов ПВО. Помимо пассивной радиолокационной головки у дрона есть оптоэлектронная система наведения. По излучению радиолокатора средства ПВО беспилотник обнаруживает цель, при помощи головки самонаведения (ГСН) наводится на нее и затем, самоуничтожаясь, поражает объект атаки осколочно-фугасной боевой частью.

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По данным Госкомвоенпрома, комплекс "Трио" предназначен для защиты от ударов с воздуха военных и промышленных объектов, воинских частей и соединений сухопутных войск, поражения малоразмерных воздушных целей, и БПЛА в частности.

В состав комплекса входят подвижный пункт управления со средствами разведки, модернизированная боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего действия "Стрела-10", модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка", роботизированный пулеметный модуль "Берсерк".

"Огневые средства зенитного комплекса дополняют друг друга, что позволяет ему эффективно уничтожать малоразмерные воздушные цели различного класса, включая мини-БПЛА", — отметили в Госкомвоенпроме.

"Стрела" бьет точно в цель



Хотя в информации ведомства нет упоминания о программе, по которой модернизирована "Стрела-10", используемая в "Трио", рискнем предположить, что речь идет о белорусской версии ЗРК — "Стрела-10БМ2".

В ней обеспечена возможность работы ночью и при недостаточной видимости, обнаружение воздушной цели осуществляется на расстоянии не менее 15 км. При работе днем дальность обнаружения увеличивается до 20 км. Дальность распознавания типа цели — 7-10 км. Границы зоны поражения: по дальности — 0,8-5 км; по высоте — 0,025-3,5 км.

Комплекс оборудован четырехканальной тепло-телевизионной оптико-электронной станцией (ОЭС) "Стриж-М". Станция позволила исключить из приборного комплекса боевой машины радиодальномер и обеспечить ее незаметность для средств радиоразведки. Цифровая радиостанция Р-181-50ТУ "Дрофа" значительно повысила помехозащищенность канала радиосвязи для передачи речевой и цифровой информации.

Современная аппаратура навигации и ориентирования комбинированного типа "Азимут-БМ" сократила подготовку машины к работе более чем в 4,5 раза и дала выигрыш в точности определения координат в два-три раза.

В качестве основного вооружения используется твердотопливная зенитная ракета (ЗУР) 9М37 (модификации 9М37М, 9М37МД) или 9М333. Головка самонаведения (ГСН) работает в двухканальном режиме и обеспечивает наведение по методу пропорциональной навигации.

ЗУР 9М333 оснащена двигателем повышенной эффективности и транспортно-пусковым контейнером. Также ракета имеет новую ГСН, автопилот и боевую часть. У ГСН три режима работы: помимо инфракрасного и фотоконтрастного имеется помеховый режим.

Как основной используется фотоконтрастный режим. В качестве запасного используется режим инфракрасного наведения, которые обеспечивает обстрел целей при помехах, на встречных и догонных курсах.

Максимальная дальность пуска ракеты в передней полусфере составляет 5 км, скорость полета — 1,56 числа Маха.

"Шилку" обновят



В конце 90-х годов в СМИ циркулировала информация о белорусско-российской программе модернизации ЗСУ-23-4 "Шилка" до версии М5.

Она предполагала улучшение поисковых возможностей комплекса, автоматизацию процесса боевого управления и значительное повышение точности стрельбы, в том числе и по маневрирующим целям. Также предполагалось сделать боевую машину менее заметной в оптическом и тепловом диапазонах.

Однако тот проект обновления "Шилки" не получил развития, дело ограничилось созданием нескольких опытных образцов. По какой программе модернизированы ЗСУ-23-4 для комплекса "Трио", пока неизвестно, но резонно предположить, что будут использованы идеи предшествующей разработки.

"Берсерк": шквал огня



Комплекс "Берсерк" предназначен для ведения эффективного пулеметного огня с места на дальность до 1000 м по живой силе, небронированной наземной технике и БПЛА, летящим со скоростью до 300 км/час.

Белорусский роботизированный боевой комплекс "Берсерк" © Stop kadras

"Берсерк" оснащен двумя скорострельными авиационными пулеметами калибра 7,62 мм ГШГ-7,62. Оружие выполнено по схеме Гатлинга, имеет вращающийся блок из четырех стволов. Действие автоматики пулеметов основано на использовании энергии пороховых газов. Пулемет имеет два темпа стрельбы: основной — 6000 выстрелов в минуту и дополнительный — 3500 выстрелов в минуту. Боепитание осуществляется посредством металлической звеньевой ленты или с помощью специального устройства беззвеньевого питания, рассчитанного на боекомплект из 1700 патронов.

Для обнаружения, сопровождения и поражения целей боевая машина комплекса оснащена оптико-электронной системой, которая аналогична применяемой на ЗРК "Оса", c теплопеленгатором и лазерным дальномером. Это позволяет обнаруживать воздушные цели на дальности 15-20 км в зависимости от рельефа местности.

Разработчики планируют доработать "Берсерк", добавив, в частности, возможности акустического распознавания целей.

"Берсерк" размещен на гусеничном шасси, оснащенном гибридной силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя, агрегатированного с электрогенератором. Привод ведущих колес осуществляется от электромоторов.

Боевая машина в состоянии маневрировать на боевой позиции с использованием только электропривода. Что, помимо всего прочего, позволяет намного снизить заметность комплекса в инфракрасном диапазоне.

"Берсерк" способен автономно работать в течение суток и имеет запас хода до 100 км. При движении по пересеченной местности его скорость может превышать 5 км/ч. Дистанционно управлять комплексом можно на дальности до 5000 м.

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Анализ боевых свойств комплекса "Трио" позволяет в общем и целом согласиться с оценкой тех белорусских специалистов, которые считают его относительно недорогим оружием с высоким боевым потенциалом.