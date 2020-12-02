Белорусские оппозиционерки удостоены премии имени Мартина Лютера

Премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки - Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой. "Эти три женщины символизируют борьбу тысяч мирных демонстрантов заполитические перемены в Беларуси", - сообщил оргкомитет премии в среду, 2 декабря. Церемония награждения состоится 24 апреля в Вормсе.
Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти этой страны сначала отказали в регистрации, а затем взяли под стражу ее мужа Сергея Тихановского. Вероника Цепкало - жена также отстраненного от выборов политика Валерия Цепкало. Мария Колесникова была главой предвыборного штаба оппозиционера Виктора Бабарико.
Премия "Бесстрашное слово" учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление. В 2011 году премии был удостоена российская "Новая газета" во главе с ее главным редактором Дмитрием Муратовым. В 2012 году в список номинантов попала панк-группа Pussy Riot, устроившая в московском храме Христа Спасителя акцию протеста против избрания Владимира Путина на пост президента России.
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