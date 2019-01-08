Старая песня на новый лад

Россия сегодня для Беларуси — это главный торговый партнер, основной кредитор и ключевой союзник на международной арене. Казалось бы, интеграция между двумя странами и так достаточно продвинутая, но Москве этого недостаточно.

Недавнее выступление российского премьер-министра указывает, что восточный сосед настаивает на более тесной интеграции. Беларусь и Россия сейчас создают рабочую группу, которая будет непосредственно заниматься этой тематикой.

Опыт последних пяти лет указывает, что на "продвинутую" интеграцию Москве и Минску не удавалось выйти, даже когда речь заходила о реализации проектов в реальном секторе экономики.

Еще в начале 2013 года Беларусь и Россия определили пять (так называемых интеграционных) проектов в промышленной сфере, которые предусматривали создание совместных белорусско-российских предприятий.

Предполагалось, что совместные проекты будут созданы с участием: Минского завода колесных тягачей и предприятием оборонно-промышленного комплекса России; белорусского МАЗа и российского КамАЗа; "Роскосмосом" и белорусским "Пеленгом". Также планировалось создать совместные предприятия в химической отрасли с участием белорусского "Гродно Азота" и российского "Еврохима". Был запланирован совместный проект и в сфере высоких технологий на базе "Интеграла" и "Российской электроники".

С тех пор, как все эти проекты были положены на бумагу с гербовой печатью, прошло уже шесть лет, а ни один (!) так называемый интеграционный проект реализован не был.

Попытки создать совместные проекты в нефтяной сфере также не увенчались успехом.

Россия в 2014-м проявляла интерес к покупке Мозырского НПЗ, но когда Беларусь озвучила условия сделки (инвестор должен был не только купить белорусский завод, но и построить еще один), разговоры по этой теме сошли на нет.

Не удались и попытки Беларуси реализовать интеграционные проекты на территории России. Официальный Минск неоднократно заявлял (последний раз — в 2017-м), что Беларусь хотела бы добывать нефть и газ на российской территории. Однако за двадцать лет существования Союзного государства Москва так и не пустила белорусов к нефтегазовым месторождениям.

Велика вероятность, что эти вопросы вновь возникнут, когда создаваемая белорусско-российская группа сядет за стол переговоров и начнет обсуждать тему "продвинутой интеграции". И поскольку Минск сейчас просит Россию компенсировать издержки белорусским НПЗ, то практически понятно, о каких будущих интеграционных проектах может зайти речь.

Приватизация по принуждению

С 2019 года российский бюджет компенсирует местным НПЗ, которые выполняют определенные условия, рост цен на сырье в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Поскольку Минск также настаивает на получении компенсации, Москва может захотеть увязать этот вопрос с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать готовы, но своим (!) заводам.

Контроль над белорусскими НПЗ России может быть интересен по нескольким причинам.

Во-первых, это возможность усилить свое экономическое влияние на Беларусь — нефтепродукты являются основным экспортным товаром нашей страны, они обеспечивают около 20% валютной выручки от экспорта товаров.

Во-вторых, контроль над белорусскими НПЗ позволит существенно усилить позиции России на рынках топлива Украины, Польши и стран Балтии, куда наша страна успешно продает свои нефтепродукты. По данным Белорусской нефтяной компании, в 2018 году доля Беларуси в украинском импорте автобензинов составляла около 80%, дизтоплива — около 40%.

В-третьих, России белорусские НПЗ могут быть интересны, чтобы обеспечивать российский рынок качественным топливом. Беларусь до последнего времени предпочитала продавать топливо не на российском, а на более маржинальных рынках. Согласно последним данным, в январе-октябре 2018 года белорусские НПЗ продали в России менее 0,5% экспортированных нефтепродуктов. Хотя Москва ранее запрашивала у Беларуси отнюдь не символические объемы топлива.

В общем, мотивы получить контроль над белорусскими НПЗ у России могут быть. Согласится ли Беларусь продать восточному соседу нефтеперерабатывающие заводы?

Экономисты считают, что может сложиться ситуация, при которой Минск будет вынужден приватизировать НПЗ.

"Россия всегда пыталась претендовать на куски белорусского суверенитета, а официальный Минск постоянно этому сопротивляется. В случае с налоговым маневром Россия видит отличный повод в очередной раз взяться за старое, а Беларусь пытается получить от России компенсацию за маневр, не жертвуя при этом никак экономическим суверенитетом. В этой пьесе ничего нового — те же действующие лица, те же мотивы", — считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

При этом он предполагает, что в этот раз Россия может получить контроль над желанными активами.

"К чему белорусско-российский спор в энергетической сфере приведет? Вероятный сценарий состоит в том, что к моменту завершения налогового маневра Беларусь продаст России то, что ей интересно. Возможно, активами, которые получит Россия, станут белорусские нефтеперерабатывающие заводы", — считает Чубрик.

К слову, в 2009 году власти оценивали стоимость "Нафтана" в 3 млрд долларов, а в 2014-м просили за контрольный пакет акций Мозырского НПЗ 4 млрд долларов. С учетом модернизаций последних лет оба нефтеперерабатывающих завода будут стоить точно не менее 10 млрд долларов. Примерно столько (10,5 млрд долларов) Беларусь просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр.

Учитывая сопоставимость претензий Беларуси к России со стоимостью белорусских НПЗ, разговор о приватизации последних вполне может зайти, считают экономисты.

"В свое время Россия увязывала покупку "Белтрансгаза" с ценами на газ для Беларуси. Вполне возможно, что в этот раз Россия увяжет цены на нефть для нашей страны с получением контроля над белорусскими нефтеперерабатывающими заводами", — считает научный сотрудник Белорусского исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Нефтепереработка, констатирует он, играет сегодня большую роль в рамках существующей экономической модели, и любой шок на этом направлении чреват большими неприятностями для экономики.

"Беларусь будет пытаться избегать таких шоков, поэтому возможно, что для обеспечения стабильной работы нефтепереработки будет рассматриваться вариант приватизации белорусских НПЗ в пользу России", — прогнозирует экономист.