Белорусские медики рассказали, с какими травмами поступали в больницу люди после акции протеста 8 ноября

— С 16.00 8 ноября до 08.00 9 ноября в больницу всего поступили около 50 человек (это общее число, а не только имеющие отношение к протестам. — Прим. TUT.BY). У восьми пациентов — травмы различной степени тяжести, которые могут быть связаны с задержаниями. Закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица — это основное. Были также переломы костей кисти, перелом ребер. В этот же день поступали пациенты и с бытовыми травмами, острыми нарушениями мозгового кровообращения, проблемами сердечно-сосудистой системы, острыми аппендицитами и пневмониями. Еще у нескольких пациентов есть отметка, что они доставлены в больницу в той или иной стадии алкогольного опьянения, откуда — не отмечено. Но опьянение не фигурирует в одном ряду с травмами, — рассказывает TUT.BY врач БСМП.

В БСМП, пишет The Village Беларусь, привезли 15 пострадавших, среди них — трое девушек, две в возрасте 19-20 лет, третья — немного старше. У них были травмы головы, а также синяки на груди и животах. "Я сама была свидетелем в августе, когда силовики женщин били по животу, ниже живота, и говорили, чтобы не рожали отродья. Это геноцид — я иначе никак не могу это назвать. И вот опять такие же побои".

К пострадавшим приезжали близкие и родители. Некоторым становилось плохо, когда они видели, что силовики сделали с их детьми.

"Я не понимаю, чего эти в масках хотят добиться. Мне вчера родители говорили, что сами пойдут на следующий митинг вместо своих детей и уже не будут убегать", — говорит собеседник портала.

Глубокой ночью в БСМП, рассказывает врач, начали поступать люди с Окрестина. Последнего из пятерых привезли в пять часов утра: "У этого парня из-за травмы головы могла отслоиться сетчатка глаза. Эти ребята приехали без конвоя, поэтому после оказания помощи они смогли поехать домой, счастливы, что вырвались на свободу". Нечто подобное было в августе.

Что ответили семьям погибших на протестах

В августе сразу три семьи провели в последний путь своих близких. От огнестрельного ранения, полученного во время акции, скончался минчанин Александр Тарайковский, через несколько дней при похожих обстоятельствах погиб брестчанин Геннадий Шутов. Не вернулся домой и гомельчанин Александр Вихор: его задержали, а через три дня молодой человек умер в больнице. Их семьи просили возбудить дело по статье "Убийство", СК все это время проводил проверку. Близкие погибших рассказали TUT.BY, к чему пришли следователи.

Александр Вихор. Били, но это не причина смерти

У следователей было три месяца, чтобы провести проверку и принять решение, возбуждать уголовное дело или нет. Семья уверена, что Александра избили и несвоевременно оказали помощь, когда ему стало плохо.

— В октябре нас ознакомили с судебно-медицинской экспертизой, частично. Она больше чем на 50 страниц, но нам не стали показывать несколько страниц, их просто нет. Следователь объяснил это тем, что в них содержится немедицинская часть экспертизы, — рассказывает TUT.BY семья Александра Вихора. — Нам не дали сфотографировать или снять копию экспертизы, пришлось переписывать от руки. Смысл экспертизы такой: алкоголя и наркотиков в крови Саши нет, смерть наступила из-за проблем c сердцем.

Близкие Александра называют судебно-медицинскую экспертизу «противоречивой», и после ее изучения все равно остались вопросы: как погиб Александр? могли ли нанесенные ему травмы стать причиной смерти? если бы помощь оказали вовремя, парень бы остался в живых?

Александр Тарайковский. Дела по убийству нет, за надпись "Не забудем" на месте гибели — есть

Ровно три месяца назад, 10 августа, возле станции метро "Пушкинская" погиб Александр Тарайковский. Его последние минуты жизни попали на видео, и эти кадры опровергли первоначальную версию МВД, которая звучала так: "10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью".

На съемке видно: у Александра нет ничего в руках, и он падает на землю после ранения в грудь.

— С судебно-медицинской экспертизой меня не знакомили, письмо из Следственного комитета не приходило, ждем, возможно на днях получим ответ, — уточняет Елена, гражданская жена Александра Тарайковского.

Пока СК не спешит дать правовую оценку гибели Александра Тарайковского, но на двух минчан уже завели уголовное дело за надпись "Не забудем" на месте гибели мужчины.

Геннадий Шутов. "Достаточных оснований для возбуждения уголовного дела не имеется"

Пока семьи Александра Вихора и Александра Тарайковского ждут ответ от СК, близкие Геннадия Шутова его уже получили. "Правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову, будет дана в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 139 УК (Убийство) не имеется", — говорится в документе Центрального аппарата Следственного комитета.

Брестчанин Геннадий Шутов 11 августа получил ранение в голову и умер 19 августа в военном госпитале. В справке указали, что внешней причиной смерти стало "повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями".