«Вскоре появится обращение группы литовских парламентариев с аналогичной просьбой: положительно ответить и передать Калиновского белорусской стороне», — сообщил источник.

По словам собеседника из Литвы, идея с перенесением останков Калиновского на родину была озвучена еще в начале лета, вскоре после победы на президентских выборах Гитанаса Науседы.

За перезахоронение высказался также литовский философ, профессор Гинтаутас Мажейкис, который видит в Калиновским символ независимости Беларуси, особенно важный в контексте переговоров с Россией о «углублении интеграции».

Представители белорусской власти пока хранит молчание.

Торжественная церемония перезахоронения останков повстанцев в Вильнюсе намечена на 30 ноября.

Приводим текст обращения.

Достопочтенные господа!

Уважаемые парламентарии и руководители Литовской Республики!

Мы, представители белорусского общества, с большим волнением восприняли новость о том, что на Замковой горе в Вильнюсе были найдены и идентифицированы останки участников Восстания 1863-64 гг.

155 лет, прошедших со времени восстания, подтвердили: жертвы мужественных борцов за свободу не были напрасны. Суверенитет Беларуси, Литвы и Польши — свидетельство исторической справедливости, добытой кровью наших национальных героев.

За достойное увековечение памяти тех, кто отдал свои жизни за нашу и вашу свободу, ответственно все наше поколение.

Восстание 1863-64 гг было борьбой народов Беларуси и Литвы за свою свободу.

Константин Калиновский был выдающимся лидером этой борьбы, белорусским народным вождем, сложившим голову за честь и свободу.

Мы понимаем, что Вы, народ Литвы, также расцениваете Константина Калиновского как своего героя. Мы понимаем и уважаем Ваше стремление к тому, что могила Константина Калиновского должна находиться в особом месте — пантеоне борцов за свободу.

Такое место необходимо и нам, белорусам. Мы считаем, что нашего национального героя Константина Калиновского следует похоронить в Беларуси, и просим литовский народ рассмотреть такую возможность.

Белорусский народ переживает сегодня непростое время, когда существует множество угроз государственной независимости. Захоронение Константина Калиновского в Беларуси стало бы символом и напоминанием белорусскому народу, как надо любить свою Родину, свой народ, и как нужно за них бороться.

Торжественные мероприятия по увековечению памяти повстанцев могли бы сегодня еще больше сплотить наши народы, которые веками мирно и дружно жили в едином сильном государстве.

За нашу и вашу свободу!

С уважением,

Светлана Алексиевич (писательница, Нобелевский лауреат по литературе)

Радим Горецкий (академик Национальной академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук)

Зинаида Бондаренко (народная артистка Беларуси)

Владимир Орлов (писатель, поэт и историк)

Михась Мицкевич (доктор технических наук, сын Якуба Коласа)

Виктор Мартинович (писатель)

Андрей Дынько (шеф-редактор «Нашай Нівы», главный редактор «Нашай гісторыі»)

Юрий Зиссер (основатель портала TUT.BY)

Павел Свердлов (главный редактор «Еврорадио»)

Алексей Диковицкий (заместитель директора Белсат TV)

Юлия Чернявская (культуролог, литератор, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств)

Лявон Вольский (музыкант)

Дмитрий Войтюшкевич (музыкант)

Виталий Гурков (12-кратный чемпион мира по тайскому боксу)

Андрусь Горват (писатель)

Александр Кравцевич (доктор исторических наук)

Сергей Тарасов (кандидат исторических наук)

Олег Трусов (кандидат исторических наук)

Владимир Цеслер (дизайнер)

Елена Анисим (председатель Общества белорусского языка, депутат Палаты представителей)

Андрей Ким (основатель компании «Кінаконг»)

Глеб Лободенко (основатель курсов белорусского языка «Мова Нанова»)

Алесь Пашкевич (заместитель председателя Союза белорусских писателей)

Юрий Жигамонт (актёр)

Андрей Ходанович (поэт, переводчик)

Алексей Сапрыкин (актер Белорусского свободного театра)

Петр Клюев (музыкант группы ЛСП)

Павел Гончар (директор компании Active Cloud)

Игорь Маханёк (технический руководитель и инвестор, WeWork)

Игорь Зосимович (скульптор)

Алексей Сорокин (скульптор)

Павел Татарников (художник, дважды обладатель премии «Золотое яблоко»)

Владимир Грамович (заслуженный артист Республики Беларусь)

Мелитина Станюта (гимнастка)

Дмитрий Новицкий (главный редактор журнала «Большой»)

Алексей Андреев (альманах «Монолог»)

Валентин Акудович (философ, Белорусский коллегиум)

Владимир Дунаев (общественный Болонский комитет)

Татьяна Щитцова (философ, профессор ЕГУ)

Ирина Сухий (общественное объединение «Экодом»)

Михаил Дорошевич (исследователь Baltic Internet Policy Initiative)

Татьяна Недбай (председатель Белорусского ПЕН-центра)

Алексей Минчёнок (Белорусская национальная платформа гражданского общества ВП)

Роман Подоляко (актер, режиссер)

Влад Величко, общественный активист (МО «Евробеларусь»)

Владимир Мацкевич (философ)

Татьяна Водолажская (координатор «Летучего университета»)

Андрей Витушко (врач, реаниматолог, кандидат медицинских наук)

Андрей Егоров (руководитель Центра европейской трансформации)

Игорь Бобков (поэт, философ, Белорусский коллегиум)

Елена Маковская (глава «ЗБС «Бацькаўшчына»)

Нина Шидловская (председатель Рады «ЗБС «Бацькаўшчына», координатор кампании «Будьма беларусамі!»)

Елена Тонкачева (правозащитница, общественный деятель)

Борис Саченко (председатель Союза белорусских писателей)

Алесь Зарембюк (председатель Белорусского Дома в Варшаве)

Анатолий Бутевич (писатель)

Элеонора Капитонова (доктор медицинских наук, директор медцентра «Нутрилайф»)

Николай Кванталиани (белорусская национальная платформа гражданского общества ВП)

Марина Соколова (ECLAB)

Галина Потаева (директор туристской компании «Виаполь»)

Иван Караичев (специалист по PR)

Владимир Гилеп (главный редактор «Краязнаўчай газеты»)

Ирина Дубенецкая (библист, богослов и философ, доктор сакральной теологии, Белорусский коллегиум)

Сергей Запрудский (кандидат филологических наук)

Игорь Лашук (католический священник)

Франтишек Вечёрко (медиа-аналитик)

Алексей Шумилов (директор «Арт Сядзібы»)

Павел Белоус (директор Symbal.by)

Эдуард Пальчис (блогер, общественный активист)

Антон Мотолько (блогер, общественный активист)

и другие.