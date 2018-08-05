Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

На "Гомсельмаше" создан комбайн, работающий на газовом топливе, новые машины тестируют сейчас на полях Буда-Кошелевского района.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Применен двигатель, работающий чисто на газовом топливе. Это самое главное решение, которое здесь применено гомельскими инженерами", — рассказал в интервью каналу СТВ директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Александр Шантыко.

По его словам, "использование машины, работающей на газовом топливе, это — минус 40-60 процентов стоимости. На выходе мы должны получить и получаем более дешевый продукт".

Двигатель комбайна соответствует классу стандарту "Евро-5".

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