Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

"Применен двигатель, работающий чисто на газовом топливе. Это самое главное решение, которое здесь применено гомельскими инженерами", — рассказал в интервью каналу СТВ директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Александр Шантыко.

По его словам, "использование машины, работающей на газовом топливе, это — минус 40-60 процентов стоимости. На выходе мы должны получить и получаем более дешевый продукт".

Двигатель комбайна соответствует классу стандарту "Евро-5".