Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

"Применен двигатель, работающий чисто на газовом топливе. Это самое главное решение, которое здесь применено гомельскими инженерами", — рассказал в интервью каналу СТВ директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Александр Шантыко.
По его словам, "использование машины, работающей на газовом топливе, это — минус 40-60 процентов стоимости. На выходе мы должны получить и получаем более дешевый продукт".
Двигатель комбайна соответствует классу стандарту "Евро-5".
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