Белорусские госСМИ назвали женские марши проплаченными, связав их с опальным стартапом

В сюжете "Беларусь 1" говорится, что "за так называемыми мирными маршами женщин стоят зарубежные деньги", а то, что участницам якобы предлагают деньги за участие в митингах, "сегодня далеко не новость". По версии телеканала, ссылающегося на информацию оперативников, еще в 2018 году Госдепартамент США пытался перевести почти 19 тысяч долларов минскому Центру по продвижению прав женщин, учредителем которого называется Александра Дикан - жена арестованного директора по продукту PandaDoc Виктора Кувшинова.

По данным Tut.by, Дикан отошла от дел Центра, хотя все еще числится на сайте организации. Сейчас она работает в другой ИТ-компании. Директор Центра Татьяна Стрижевская недавно уехала из Беларуси.

Согласно сюжету госканала, транш Госдепа заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, после чего "в дело вступила компания PandaDoc". В ноябре 2019 году к директору ООО "PandaDос" Дмитрию Рабцевичу (сейчас он тоже арестован) обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь Центру по продвижению прав женщин, сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации. Первый транш осуществили в мае этого года, говорится в видео.

В эфире показали допрос Рабцевича, который рассказывает о траншах, при этом из его слов неясно, связаны ли они с "финансированием протестов". В ролике утверждается, что Рабцевич "не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов", а "на выходе... из-за личных амбиций руководителей США сотрудники минского филиала оказались втянуты в грязную политическую игру с финансированием протестов, хотя хотели лишь работать и развиваться".

"Как бы нас ни пытались убедить в искренности и самоорганизации протестов, за ними как всегда стоят корыстные цели организаторов и алчная сущность большинства их участников", - заключает госканал.

Адвокат PandaDoc Антон Гашинский сообщил Tut.by, что компания занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ, в том числе и Центра по продвижению прав женщин. "Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда", - сказал он.

По делу о хищении под арестом находятся главный бухгалтер PandaDoc Юлия Шардыко, директор минского офиса Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. 11 сентября всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники PandaDoc, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

Накануне сооснователь PandaDoc Микита Микадо сообщил, что сотрудников компании вывезли из СИЗО в Следственный комитет для допроса без адвоката. Но в итоге "приехали корреспонденты RT и начали снимать ребят, распрашивая о жизни и о деятельности компании, о благотворительности и почему люди выходят на протест, по их мнению".

Напомним, после того, как на фоне протестов и жестоких избиений демонстрантов сотрудники Белтелерадиокомпании ("Беларусь 1" в нее входит) начали увольняться и устраивать забастовки, из России на смену им приехали "штрейкбрехеры". Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это "шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения".

В PandaDoc уверены, что уголовное дело против сотрудников призвано оказать давление и остановить инициативу по оказанию помощи ушедшим со службы на фоне протестов силовикам. В компании отметили, что "зарплата любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений, а потому обвинение в распределении эквивалента ~40 тысяч USD при риске получить от 5 до 12 лет не имеет вообще никакого смысла".

PandaDoc представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Среди ее инвесторов - венчурный фонд Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, российский венчурный фонд Altair. Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя о Кремниевой долине. Фрагменты из него были показаны в сюжете "Беларусь 1".