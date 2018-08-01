Белорусские археологи нашли амулет, которому 4500 лет

Археолог Максим Чернявский — руководитель экспедиции Института истории Национальной академии наук, которая стоит лагерем у деревни Осовец, относит артефакт к середине 3-го тысячелетия до нашей эры:

"Судя по сопроводительному материалу, да, это середина 3 тысячелетия до нашей эры. То есть произвели подвеску 4,5 тысячи лет назад. Вообще костяные скульптурки такого "возраста" уникальны во всем мире, а в Беларуси Кривинский торфяник — почти единственный для этого периода, где есть зооморфные и антропоморфные скульптуры. Второе изделие, похожее на голову змеи, нашли буквально в 20 метрах от этого места. Правда, случилось это в 1980 году! После этого подвески больше не попадались. Иными словами, это первая за почти четыре десятилетия", – сообщил исследователь.

Кривинский торфяник в южной части белорусского Поозерья археологи считают уникальным местом — здесь находится комплекс торфяниковых стоянок бронзового века.

Люди жили на низком берегу озера, затем оно заболотилось. Получив такой защитный "саркофаг", в хорошем состоянии сохранились кремень, керамика, кость, древесина и бесценные изделия из них. Например, во время этой экспедиции волонтеры нашли крупный янтарь.

"Янтарь нашли в другом раскопе, — продолжает Максим Чернявский. — Не без везения. Когда приехали, не сразу сумели начать работу: в первый же день экспедиции уровень воды поднялся на 40 сантиметров, все было просто затоплено. Тогда заложили другой раскоп, фактически без материала. И вот среди немногих находок оказался и янтарь. Между этими разными раскопами где-то 150 метров".

Максим Чернявский говорит, что участвует в раскопках на Кривинском торфянике 20 лет, но с подобными артефактами встретился впервые. "Разумеется, был в шоке", — не скрывает эмоций старший научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории.

— Для меня это юбилейный год: двадцатый раз подряд работаю на Кривинским торфянике — как археолог, а до этого приезжал участником с отцом (Михаил Чернявский — известный историк, археолог). И это только первая моя находка такого рода. На двадцатый год нашел хоть фрагмент, но настоящей скульптурки.

Археологический лагерь "Осовец-2018" будет работать до 5 августа. А значит, время на новые находки еще есть.