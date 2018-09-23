Белорусская дизайнерка создала брошь в виде вульвы

Девушка еще не успела выложить фото броши на личную страницу, как ей уже стали писать потенциальные покупательницы, некоторые попросили себе сразу три.
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Ну что, кто смелый?) Немножко скандальности никому не навредит😎 Да и разве это такая скандальность? Я женщина, и я такая! Как хорошо, на мой взгляд, сформулировала моя подруга @prishizojka (которая уже обладает этой брошкой всецело) - «it’s not my secret». Я думаю, это отличная идея для названия броши). Под этим постом я очень хочу увидеть ваше мнение(понимаю, что оно может быть разным) и идеи для названия броши☺️ 🎈Подписчик, придумавший лучшее по моему мнению название, получит от меня подарок!) Не стесняйтесь! А если стесняетесь, напишите мне лично) _____________________________ #vivalavulva #vulva #vulvaart #vaginaart #pink #woman #womanpower #girlpower #женщина #брошь #брошьмосква #брошьминск #необычнаяброшь #выделяйся #stainedglassart #venus #ева
Учитывая, что Варя сама охарактеризовала свою новую брошь как "немножко скандальности", мы расспросили у нее подробнее, почему ей было интересно создать из стекла именно такой образ.
"В моем понимании это замечательный символ женщины. Это символ правды. Не единственный, но несправедливо изгнанный за рамки дозволенного. Между тем, если бы вагины не было, мы бы с вами не рассуждали на эту тему. Я не вижу в ней вульгарности и грубости. Но осознаю степень, которую она несет. С такими образами интересно работать", — рассказала дизайнер.
Каждая из деталей броши вырезана вручную и обработана особыми инструментами. Детали вырезаются равно по лекалам, шлифуются на станке, оклеиваются медной фольгой, чтобы в итоге их можно было спаять. Сложность создания витражных изделий объясняет их стоимость: эта брошь стоит 85 рублей (35 евро).
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