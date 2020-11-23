Лукашенко совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей, говорится в тексте анафемы. Он и его союзники совершают «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси», отмечается там же.

В тексте анафемы упоминается и Россия: «Это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя „православным“ и „старшим братом“, но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права».

Самого Лукашенко Логин называет «бывшим президентом», «палачом», «самозванцем».

Белорусская автокефальная православная церковь находится в эмиграции с 1944 года. Главный храм — это Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. У церкви есть также приход в Минске.