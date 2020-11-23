aA
Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме президента Александра Лукашенко. Архиепископ Святослав Логин объявил об этом во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

Лукашенко совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей, говорится в тексте анафемы. Он и его союзники совершают «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси», отмечается там же.

В тексте анафемы упоминается и Россия: «Это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя „православным“ и „старшим братом“, но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права».

Статьи по теме:
"Марш против фашизма" в Беларуси: более 200 задержанных, силовики снова применили светошумовые гранаты  (159)
Nexta публикует аудиозаписи - голоса похожи на приближённых Лукашенко  (65)

Самого Лукашенко Логин называет «бывшим президентом», «палачом», «самозванцем».

Белорусская автокефальная православная церковь находится в эмиграции с 1944 года. Главный храм — это Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. У церкви есть также приход в Минске.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Алексиевич не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти (72)

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич...

Тихановская требует признать белорусских силовиков террористами (377)

Светлана Тихановская потребовала признать ОМОН и...

TOP новостей

Правительство Литвы намерено продлить карантин больше чем на три недели (2)

На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...

Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (17)

То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса (10)

За прошедшие сутки в Литве установили 1192 новых случаев...

Из-за коронавируса парламент Литвы отзывает два заседания, вводятся ограничения (1)

В понедельник литовский парламент решил отозвать два...

Маслобоева удивил подарок премьер-министра: спортивная бутылка для воды и грамота (49)

Литовский боец Сергей Маслобоев 22 ноября в фейсбуке...

|Maža didelių žinių kaina