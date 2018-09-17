"Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель - также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - высказался Логин по поводу решения Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви статус автокефальной.
"Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали", - добавил он.
Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию - церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии.
"Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке - она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.
Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, для этого должно быть желание верующих и власти.
Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этой независимости должно быть заинтересовано.
"При нынешней власти процессы легализации белорусской церкви в Беларуси, ее дальнейший рост и получение автокефалии вряд ли возможны. Нынешняя власть и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве", - констатировал он.
При этом Логин выразил надежду, что предоставление автокефалии УПЦ повлияет и на БАПЦ, ведь после признания украинской церкви, следующей должна быть белорусская.
Как сообщалось, из-за ситуации с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви со стороны Константинополя, патриарх Российской православной церкви Кирилл прекращает вспоминать патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением.
По мнению российской церкви, ситуация с томосом для Украины якобы является "опасной для мирового православия".
В Киевском патриархате убеждены, что раскола церкви после томоса, которым сейчас пугает Московский патриархат, не будет, просто УПЦ МП может отойти от общения.
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