"Беларуси выпала честь стоять у истоков": Лукашенко открыл Европейские игры-2019

Старт соревнованиям официально дал Александр Лукашенко. "Сегодня мы зажжем Пламя мира — символ Европейских игр, история которых еще только начинается, и мы рады, что Беларуси выпала честь стоять у истоков создания этого грандиозного проекта", — заявил белорусский лидер.

"Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью — красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, — это образ жизни белорусов", — сказал Лукашенко.

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По его словам, в ближайшие десять дней всем предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями "невероятных достижений" и рождения "новых звезд мирового спорта".

Как считает Лукашенко, "представлять свою страну на этих играх — большая честь и высочайшая ответственность", а победа станет "национальным достоянием", личный рекорд — "предметом гордости всего народа".

Белорусский руководитель выразил персональную благодарность российскому композитору Игорю Крутому и его команде, которые готовили церемонию открытия, за то, что "они рискнули на такое действо и создали его".

Лукашенко призвал "во благо человечества" перенести "все современные политические баталии на спортивные площадки". "Давайте только так, через спорт, бороться за титул самой мощной державы", — сказал он.

На стадионе было показано видеоприветствие участникам соревнований генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Перед собравшимися на белорусском и английском языках выступил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

На открытие Европейских игр прибыли президенты Молдовы Игорь Додон и Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала визит из-за сложной внутриполитической обстановки в стране. Она встретилась с Лукашенко и улетела в Тбилиси. Азербайджан вместо президента Ильхама Алиева представляли его супруга и первый вице-президент Мехрибан Алиева и спикер парламента Октай Асадов.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен посетить церемонию открытия (состоялась вечером 21 июня) либо закрытия (30 июня) Европейских игр в Минске, однако он "из-за загруженного графика, к сожалению, не сможет принять участие в указанном спортивном мероприятии", сообщили БелаПАН в пресс-службе украинского МИД.

Делегацию Украины возглавил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который "среди прочего отвечает за организационное обеспечение сборных команд Украины по видам спорта на II Европейских играх в Минске".

В течение 10 дней около 4 тысяч спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов медалей в 15 видах. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо будут иметь статус чемпионатов Европы.

Белорусские спортсмены, занявшие на Европейских играх первые места, получат премиальные в размере 400 базовых величин (10 200 рублей), вторые места — 250 б.в. (6375 рублей), третьи — 160 б.в. (4080 рублей). Это соответственно в 30, 24 и 25 раз меньше премиальных за призовые места на Олимпийских играх (150, 75 и 50 тыс. долларов).