С утра центр Минска заняли военные и сотудники служб безопасности, которые устанавливают заграждения, сообщают корреспонденты с места событий. На площади Независимости стоят автозаки, водометы, машины скорой помощи.
Несмотря на это, колонны протестующих начали движение в сторону центра города. Демонстранты идут с флагами и скандируют "Жыве Беларусь!", им сигналят машины.
"Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко", - пишут протестные телеграм-каналы.
Утром президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Они договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву. Точная дата визита пока не определена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси", - сообщил белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
В Москве, по данным СМИ, к посольству Беларуси протестующие собираются принести венок с надписью "Дорогому Саше от наркоманов и проституток" - подобными эпитетами Лукашенко ранее неоднократно награждал демонстрантов.
Ранее в воскресенье более 350 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства.
В субботу в Минске прошла акция под названием "гранд-парад женских миротворческих сил".
"Цель - напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", - говорилось в призыве прийти на марш.
Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах) загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".
Среди участниц была замечена член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Массовые протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда на президентских выборах, по официальным данным, с подавляющим перевесом победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.
Оппозиция считает, что итоги голосования подтасованы, и требует повторных выборов. Многие западные страны заявили о непризнании итогов белорусских выборов.
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