С утра центр Минска заняли военные и сотудники служб безопасности, которые устанавливают заграждения, сообщают корреспонденты с места событий. На площади Независимости стоят автозаки, водометы, машины скорой помощи.

Несмотря на это, колонны протестующих начали движение в сторону центра города. Демонстранты идут с флагами и скандируют "Жыве Беларусь!", им сигналят машины.

"Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко", - пишут протестные телеграм-каналы.

Утром президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Они договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву. Точная дата визита пока не определена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси", - сообщил белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

В Москве, по данным СМИ, к посольству Беларуси протестующие собираются принести венок с надписью "Дорогому Саше от наркоманов и проституток" - подобными эпитетами Лукашенко ранее неоднократно награждал демонстрантов.

Ранее в воскресенье более 350 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства.

В субботу в Минске прошла акция под названием "гранд-парад женских миротворческих сил".

"Цель - напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", - говорилось в призыве прийти на марш.

Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах) загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".

Среди участниц была замечена член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда на президентских выборах, по официальным данным, с подавляющим перевесом победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.

Оппозиция считает, что итоги голосования подтасованы, и требует повторных выборов. Многие западные страны заявили о непризнании итогов белорусских выборов.